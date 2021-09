Palou conquiert l’Amérique

26/09/2021

Le 27/09/2021 à 00:03 CEST

Àlex Palou a conquis l’Amérique. Le Catalan réalisé hier soir sur le circuit de Long Beach, le Monaco des Etats-Unis, devenir un tout nouveau champion IndyCar. Trois coureurs avaient atteint la dernière course de l’année avec des options, mais l’abandon précoce de Pato O’Ward a ouvert la voie à Sant Antoni de Vilamajor, qui a fini par disputer le titre en piste avec Josep Newgarden, deuxième d’une course en celui que Colton Herta a remporté.

ALEX PALOU EST VOTRE CHAMPION INDYCAR 2021 ! : 𝐂𝐇𝐀𝐌𝐏𝐈𝐎𝐍! @AlexPalou | @IndyCar | @NTTDATAServices pic.twitter.com/l3QyfONceN – Chip Ganassi Racing (@CGRTeams) 26 septembre 2021

Palou est entré dans l’histoire en devenant le deuxième plus jeune pilote à remporter la compétition, avec seulement 24 ans et dans sa deuxième année de participation, le premier avec l’équipe Chip Ganassi Racing, l’un des grands du sport automobile américain. Àlex a fait ses débuts dans le championnat l’an dernier dans l’une des équipes les plus modestes, Dale Coyne Racing, mais ses mérites lui ont ouvert les portes de Ganassi, une opportunité qu’il a saisie pour la première fois.

Canard O’Ward il a subi une touche dans le premier tour derrière Ed Jones, ce qui l’a fait filer et tomber à la dernière place, compromettant sérieusement ses options. Le Mexicain a définitivement dit adieu à ses options au 18e tour lorsque l’axe d’essieu de la roue arrière droite s’est cassé, probablement à la suite du toucher du premier tour. McLaren a réparé la voiture et O’Ward il est revenu à l’action après avoir perdu 34 tours de la tête, bien qu’il ait finalement dû abandonner.

Josef Newgarden, le troisième prétendant au titre, parti de la pole, menait les premiers tours, mais ses chances d’être champion étaient dues à l’abandon d’Àlex après le KO du pilote McLaren, puisqu’il a été contraint de remporter la course, ajoutent les deux Extra les points sont attribués au coureur qui mène la course le plus de tours et le Catalan a terminé 24e. C’était une mission impossible, sauf que Ganassi être obligé de partir.

Par conséquent, l’objectif de Palou était d’éviter autant que possible les nombreuses situations à risque qui se sont produites pendant la course, même s’il n’était pas sans une certaine frayeur. Au départ, bien qu’il ait laissé une marge de sécurité, il a reçu un coup par derrière et a heurté celui de devant, mais la fortune lui a souri car sa voiture n’a subi aucun dommage. À partir de là, avec le courage d’un vétéran, il a mené sa carrière à la perfection pour remporter un titre avec lequel il est entré dans l’histoire en une année au cours de laquelle il a remporté trois manches.

BURNOUTS pour le champion @IndyCar Series, @AlexPalou ! pic.twitter.com/1gKEpKl4yu – IndyCar sur NBC (@IndyCaronNBC) 26 septembre 2021