Palou couronné champion IndyCar alors que Herta remporte la finale de Long Beach · .

lex Palou, 24 ans, de Barcelone, en Espagne, a remporté son premier championnat IndyCar Series lors de sa deuxième saison seulement avec une quatrième place lors de la finale de la saison dimanche dans les rues de Long Beach. Pendant ce temps, Colton Herta a clôturé sa saison 2021 en partant de la quatorzième place sur la grille pour remporter la victoire dans sa course à domicile, repoussant de justesse Josef Newgarden dans les derniers tours.

La bataille pour l’Astor Challenge Cup a connu un point d’éclair immédiat dans le premier tour, lorsqu’Ed Jones est entré en contact avec Patricio O’Ward au virage en épingle à cheveux 11. Le contact a envoyé O’Ward filer à l’arrière du peloton. Un incident séparé pour Sébastien Bourdais a fait ressortir le premier jaune.

O’Ward était naturellement frustré par Jones après l’incident. Bien qu’il n’y ait eu aucun dommage à la carrosserie ou à la suspension de sa voiture, le contact qu’il a subi a eu des effets à long terme. Au 20e tour, la Dallara/Chevrolet noire et orange d’O’Ward s’est immobilisée, descendant East Shoreline Drive avec un demi-arbre cassé. Avec ses chances de championnat terminées et maintenant sa deuxième place au classement, O’Ward s’est arrêté à la sortie de la voie des stands, ce qui a provoqué le deuxième avertissement. O’Ward a pu revenir sur la piste pour tenter de terminer la course, mais il n’a pu boucler que 43 tours et a terminé 27e.

Newgarden a mené depuis la pole position pendant les 19 premiers tours de la course et est entré dans les stands juste avant la deuxième période d’avertissement. Mais c’est Herta – qui a absorbé un léger contact lors de l’incident O’Ward et Jones au début – qui était en mouvement. Après la troisième période d’avertissement, causée par l’accident de fin de course de Marcus Ericsson au premier virage, Herta courait en troisième position nette après son premier arrêt.

Lorsque la course a repris au 31e tour, Herta a coupé et s’est frayé un chemin devant Scott Dixon pour la deuxième place nette au septième virage. Au tour suivant, il dépasse Newgarden au neuvième virage pour prendre la tête de la course. Herta a mis son deuxième train de « pneus rouges » alternatifs neufs sur la chaussée et a commencé à ouvrir une marge à un rythme effréné. Au moment où Herta a effectué son deuxième arrêt au 54e tour, il avait 8,8 secondes d’avance sur Newgarden.

Pour le dernier relais, c’était Herta sur un nouveau train de pneus primaires plus durs, avec Newgarden sur un train de pneus alternatifs. Après le quatrième avertissement de la course, causé par une collision au virage neuf entre Oliver Askew et Conor Daly, Herta a pu obtenir un excellent redémarrage initial. Tour après tour, Newgarden a réussi à rattraper son retard, jusqu’à ce qu’il soit à moins d’une demi-seconde de Herta avec cinq tours à faire.

Mais dans la même forme rare qui l’a propulsé à la victoire il y a une semaine à Laguna Seca, Herta avait plus qu’assez de rythme pour garder Newgarden à distance, obtenant sa troisième victoire de la saison – deux victoires consécutives pour clôturer le année, et la première victoire de Herta dans les rues de Long Beach.

Newgarden a terminé à 0,588 seconde de Herta en deuxième position, pour décrocher la deuxième place du championnat IndyCar Series, devant Dixon en troisième – et Palou, en quatrième, a réalisé ce dont il avait besoin pour devenir le premier pilote espagnol à remporter un grand championnat américain de course à roues ouvertes en seulement sa deuxième saison et sa première en tant que pilote chez Chip Ganassi Racing. Le titre de champion de Palou est le quatorzième pour l’équipe Ganassi, plaçant le jeune Espagnol en compagnie des anciens champions Dixon, Jimmy Vasser, Alex Zanardi, Juan Pablo Montoya et Dario Franchitti.

“Je ne sais pas quoi dire, je suis super fier de faire partie de Chip Ganassi Racing”,

Simon Pagenaud, dans ce qui devrait être sa dernière course chez Team Penske, a terminé cinquième. Alexander Rossi est passé de la 15e place sur la grille à la sixième place – et Jack Harvey a effectué un retour fantastique de la 25e place sur la grille, pour terminer septième lors de sa dernière course avec Meyer Shank Racing.

Sébastien Bourdais, quadruple champion de la série, a déclaré plus tôt dans la journée que ce serait sa dernière course en tant que pilote IndyCar à temps plein, s’est remis de ses déboires du premier tour pour terminer huitième. Takuma Sato et Will Power complètent le top dix.

Scott McLaughlin a terminé 11e et a remporté les honneurs de la recrue de l’année en IndyCar Series. Les chances de Romain Grosjean de dépasser McLaughlin au classement se sont évanouies après son contact avec le mur au virage 8 au 58e tour – juste assez pour casser la suspension arrière gauche. Grosjean a bouclé 75 tours avant d’abandonner plus tard dans la course.

Résultat de la course

PositionCarDriverTeamEngine126Colton HertaAndrettiHonda22Josef NewgardenPenskeChevrolet39Scott DixonGanassiHonda410Alex PalouGanassiHonda522Simon PagenaudPenskeChevrolet627Alexander RossiAndrettiHonda760Jack HarveyMeyer ShankHonda814Sebastien BourdaisFoytChevrolet930Takuma SatoRLLHonda1012Will PowerPenskeChevrolet113Scott McLaughlinPenskeChevrolet1218Ed JonesCoyne / VasserHonda137Felix RosenqvistMcLaren SPChevrolet1429James HinchcliffeAndretti SteinbrennerHonda1559Max ChiltonCarlinChevrolet1615Graham RahalRLLHonda1748Jimmie JohnsonGanassiHonda1811Charlie KimballFoytChevrolet194Dalton KellettFoytChevrolet206Helio CastronevesMeyer ShankHonda2120Conor DalyCarpenterChevrolet2245Oliver AskewRLLHonda2328Ryan Hunter-ReayAndrettiHonda2451Romain GrosjeanCoyne / RWRHonda2521Rinus VeeKayCarpenterChevrolet2677Callum IlottJuncos HollingerChevrolet275Patricio O’WardMcLaren SPChevrolet288Marcus EricssonGanassiHonda

