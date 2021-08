Palou dit que les dommages aux points d’avance ne sont “rien” après une panne de moteur · .

Alex Palou a ignoré la panne de moteur lors de la course d’hier à Indianapolis, ce qui a permis à son rival du championnat Patricio O’Ward de réduire son avance.

“Ça fait mal, évidemment”, a admis Palou. «Ça fait mal quand on a un [fourth place] voiture et vous êtes là dans la course à vous battre, à faire du bon travail, et vous ne pouvez pas finir. [But] c’est ce que c’est, nous ne pouvons pas changer cela.

« Je suis déçu, mais il n’y a rien que nous puissions faire, rien que l’équipe aurait pu faire différemment. Je pense que nous avons fait un très bon travail avec les réglages et les choses. Juste une bosse sur la route que nous avons eue ici, mais tout va bien.

Palou était en passe d’étendre son avance au championnat sur ses plus proches rivaux avant l’échec. Le numéro 10 Ganassi Dallara/Honda était quatrième, deux places devant Patricio O’Ward avec Josef Newgarden, Scott Dixon et Marcus Ericsson tous en dehors du top 10 avec 17 tours à faire.

Palou avait une chance de créer une avance de 50 points – l’équivalent d’une victoire de course – sur O’Ward avec quatre courses restantes. Mais son abandon et la cinquième place d’O’Ward signifient que l’avance de Palou a été réduite à seulement 21 points.

“Ce qui est bien, c’est que nous avons encore un coussin dans les points”, a-t-il déclaré. « Ce n’est pas comme si nous avions perdu 200 points. On a perdu, quoi, 30 points ? Ce n’est rien. Nous allons continuer et les récupérer à Gateway, Portland, Laguna Seca et Long Beach.

Le pilote Ganassi a signalé des problèmes de cartographie moteur dès le premier tour de course. “Nous avons commencé à avoir des problèmes avec la cartographie, et nous n’étions pas sûrs de ce qui se passait”, a déclaré Palou. « Nous avons réussi environ 60 tours, et c’était bien. On perdait un peu de puissance, mais ce n’était pas si mal. Nous essayions de nous battre pour un podium, et nous avons dû nous arrêter.

Palou reste optimiste quant à ses chances de conserver son avance de points sur O’Ward, Dixon, Newgarden et Ericsson sur ces quatre dernières courses. Mais il aura bientôt un travail plus difficile devant lui la semaine prochaine à Gateway.

En vertu des règles du moteur IndyCar, chaque participant à temps plein est autorisé à utiliser jusqu’à quatre moteurs pour la durée de la saison – y compris les tests – avec une allocation de 10 000 miles au total pour la saison. L’équipe numéro 10 Ganassi n’avait pas encore franchi ce seuil de 10 000 milles lorsqu’elle a dû changer de moteur avant l’Indianapolis 500, ce qui a entraîné une pénalité de six places sur la grille pour la première course du double en-tête du Grand Prix de Détroit pour un non approuvé. changement de moteur.

Un autre changement de moteur non approuvé avant le Grand Prix Music City à Nashville signifiait une autre pénalité de six places sur la grille pour Palou. Sa dernière panne de moteur bien en deçà du seuil de 2 500 milles garantit à Palou une autre pénalité sur la grille lors de la prochaine course.

Il se trouve que c’est la dernière course ovale de la saison à Gateway Motorsports Park, et la pénalité de grille pour les changements de moteur non approuvés est un peu plus sévère lorsque la prochaine course se déroule sur un ovale : au lieu d’une grille de six places, Palou en perd neuf. postes d’où il se qualifie chez Gateway.

Cela a été un effet boule de neige qui a commencé lorsque Palou a perdu un moteur lors des essais de pré-saison au Barber Motorsports Park, où Palou a ensuite remporté sa première victoire en IndyCar. Les dépassements en piste à Gateway seront beaucoup plus importants qu’ils ne l’étaient à Indianapolis 500, ce qui pourrait rendre sa grille de neuf places en attente encore plus dommageable. Et c’est avant d’envisager la possibilité de changer à nouveau de moteur avant la fin de la saison à Long Beach, un lieu où Palou n’a jamais conduit auparavant.

