Palou entame la saison IndyCar avec sa première victoire, Grosjean 10e à ses débuts · .

Alex Palou a remporté la première victoire en IndyCar de sa carrière lors de sa première course pour Ganassi alors que le championnat 2021 commençait au Barber Motorsports Park.

La nouvelle saison a connu un début spectaculaire alors que plusieurs grands noms étaient impliqués dans une chute dans le premier tour. Il a été déclenché par Josef Newgarden de Penske, qui a tourné au-dessus de la crête du virage six et a été récupéré par Ryan Hunter-Reay d’Andretti.

Colton Herta a également été éliminé sur place, tandis que Felix Rosenqvist de McLaren chevauchait au-dessus du Max Chilton de Carlin. Cette dernière paire a pu revenir pour suivre plusieurs tours, avant que McLaren ne choisisse finalement de retirer la voiture de Rosenqvist.

Après le redémarrage, le vainqueur de la pole de McLaren SP, Patricio O’Ward, a mené le premier relais de la course dans une voiture ravie de la queue jusqu’au tour 18 sur 90, échangeant son nouveau jeu de pneus rouges alternatifs contre un jeu de noirs primaires usagés et s’engageant à la stratégie des trois étapes. Les pilotes essayant de terminer la course sur deux arrêts aux stands sont restés au moins 14 tours de plus et pendant ce temps, O’Ward a perdu du temps dans le trafic alors que le nouveau leader de la course, Alex Palou, a accéléré à mesure que sa charge de carburant diminuait.

Lorsque Palou a fait son premier arrêt au 31e tour, allant également à des noirs d’occasion, il est revenu en piste devant O’Ward. Mais avec ses pneus pas à la température, et O’Ward maintenant libéré des pilotes derrière lesquels il était coincé, l’écart entre la paire s’est rapidement rétréci et O’Ward a réussi son mouvement à la sortie du virage cinq en épingle à cheveux.

Peu de temps après, O’Ward était de retour en tête alors que Sébastien Bourdais de Foyt et le pilote d’Ed Carpenter Racing Rinus VeeKay s’affrontaient pour une deuxième série de noirs frais. Alors qu’O’Ward avait maintenant l’air beaucoup plus à l’aise sur ses pneus, il était sur le point de s’en débarrasser à la place de noirs frais et d’une autre descente sur le terrain.

Cette fois, le trafic n’était pas un problème, mais la difficulté à mettre ses pneus à température a fait mal à O’Ward et il a perdu des places au profit de Bourdais et VeeKay. Palou est ensuite revenu en tête avec un avantage de 10 secondes sur Will Power de Penske.

Le combat pour la victoire opposait désormais les pilotes à deux arrêts. Marcus Ericsson de Ganassi a été le premier de ceux à se disputer avec 30 tours à faire, optant pour un autre groupe de noirs. Encourageant pour ses coéquipiers, il a rapidement mis le pneu à la vitesse supérieure et a éliminé O’Ward lorsque le pilote McLaren a fait son troisième arrêt au 66e tour, quatre tours seulement après les coéquipiers d’Ericsson Palou et Scott Dixon.

Une grande partie de l’avantage de Palou a été réduite par un incroyable arrêt dans les tours et rapide au stand de Power, ce qui signifie que les deux n’étaient qu’à quelques secondes d’intervalle avant leur dernier relais et avec 10 secondes supplémentaires pour O’Ward qui a finalement dépassé Ericsson. comme il a commencé à s’estomper.

Les avant-coureurs ont commencé à se diriger vers leurs cibles de carburant pour s’assurer qu’ils ne vidaient pas leurs réservoirs avant l’arrivée. Mais l’apparition de voitures rodées a ajouté de l’excitation et a permis à Power de se rapprocher de Palou dans les derniers tours.

Dixon a terminé troisième, tandis que la stratégie d’O’Ward n’a convergé qu’avec ses rivaux à deux arrêts dans les derniers tours et il a terminé quatrième.

Bourdais et VeeKay étaient les suivants en dépassant Ericsson, et Graham Rahal de Rahal Letterman Lanigan a fait de même avec quelques tours à faire pour remporter la septième place malgré seulement trois tours sur ses pneus rouges au début de la course.

Ericsson a terminé huitième, mais seulement au moment où il manquait de carburant après le drapeau à damier, devant Alexander Rossi d’Andretti qui s’est qualifié deuxième mais n’avait pas le rythme de course pour égaler.

L’ancien pilote de Formule 1 Romain Grosjean a été l’un de ceux qui ont tenté la stratégie la plus difficile à deux arrêts lors de sa toute première course IndyCar, et le pilote de Dale Coyne avec Rick Ware était l’un des premiers dans le premier relais après s’être qualifié septième. Ses derniers relais n’étaient cependant pas aussi impressionnants et il s’est évanoui à la 10e place.

Le deuxième meilleur recrue était Scott McLaughlin de Penske, 14e, tandis que le septuple champion de la série NASCAR Cup, Jimmie Johnson, a eu du mal à s’adapter à la course en monoplace dans sa voiture dirigée par Ganassi et a terminé plusieurs tours en essayant d’éviter les ennuis.

