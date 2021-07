Palou est plus leader : troisième dans le Mid Ohio

04/07/21 à 22:06 CEST

Arnau montserrat

Àlex Palou continue de progresser vers le titre Indycar. Le pilote catalan a ajouté un nouveau podium après une course sensationnelle où il est parti de la septième place et a terminé troisième. Ce fut une journée importante car Pato O’Ward s’est classé 20e et bien qu’il soit remonté à la huitième place, l’écart entre les deux en tête du classement il est porté à 39 points.

Palou a pu gagner plus d’une position dans un départ où il a mesuré les forces avec Rossi et Dixon mais n’a gratté que celle de Will Power, qui a abandonné. La course a mijoté et le travail des stands de Chip Ganassi Racing s’est porté sur le cadrage. Ils ont gagné une place au premier arrêt pour se classer cinquième et au deuxième coup sûr sur la table.

Ils n’ont pas suivi la même stratégie que Rossi et Dixon, tous deux engagés un tour plus tôt. Palou a tiré au maximum et leur a fait un « over cut » manuel. Il s’est classé troisième, une place qu’il n’a pas abandonnée pour fermer le podium. La course a été remportée par Josef Newgarden qui a finalement transformé une pole position en victoire. Le premier de la saison. Il a décroché trois premières places consécutives en « qualite ».

Le deuxième était Marcus Ericsson. Au général, Palou est plus leader car en plus d’ajouter des points à l’écart avec Pato O’ward, a fait de même avec Dixon, qui a finalement terminé quatrième et compte 56 points de retard sur le leader.