Palou, finaliste de l’Indy 500, pénalisé pour un changement de moteur · .

Alex Palou, qui a été battu de justesse à la victoire lors de l’Indianapolis 500 le mois dernier, s’est vu infliger une pénalité de six places sur la grille, car l’équipe a changé de moteur avant la course.

Les pilotes ne peuvent pas changer leurs moteurs désignés pour l’Indianapolis 500 une fois qu’ils ont été équipés pour la course. L’unité Honda du pilote Ganassi a été remplacée avant le début de la course.

Selon les règles de l’IndyCar, les conducteurs reçoivent des pénalités de neuf places sur la grille pour les changements de moteur lors d’épreuves ovales et des pénalités de six places sur les parcours routiers et routiers. Cependant, une exception dans le règlement stipule que toute pénalité moteur survenue lors de l’Indy 500 sera appliquée lors de la manche suivante. Palou a donc commencé la course depuis la sixième position, où il s’est qualifié.

Palou écopera donc d’une pénalité de six places sur la grille pour la première des deux courses de ce week-end à Detroit. Il a une avance de 36 points en tête du classement du championnat sur son coéquipier Scott Dixon avant le double.

Palou n’a donné aucune explication sur la décision d’installer la nouvelle unité, disant seulement : « Nous avons dû changer notre moteur de course pendant le 500. » Il a terminé la course à moins d’une demi-seconde du vainqueur Helio Castroneves, après avoir mené 35 tours, le plus grand nombre de pilotes sans Conor Daly.

La course de ce week-end sera la première fois que Palou concourra sur la piste de Belle Isle, qui a été supprimée du programme IndyCar de l’année dernière en raison de la pandémie. Il a utilisé son simulateur à domicile pour apprendre la mise en page.

« Pendant les essais libres, ça va être difficile », a-t-il prédit. « Je vais devoir être capable de me mettre au diapason très rapidement.

« Je dois juste me concentrer sur tout. Je dois me concentrer sur toutes les bosses. J’ai besoin de voir comment la voiture roule sur les bosses. C’est super important. Et puis les zones de freinage. Je pense qu’il est super important sur les parcours de rue de vraiment clouer et attaquer les zones de freinage.

“J’espère que nous pourrons le faire assez tôt pour pouvoir commencer à développer notre voiture pendant les essais libres.”

