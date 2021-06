Palou gagne après un autre chagrin tardif pour Newgarden à Road America · .

in

Álex Palou a remporté une deuxième victoire sensationnelle en 2021 à Road America après que Josef Newgarden, qui a dominé la majeure partie de l’après-midi, a subi un autre chagrin en fin de course.

De la même manière que sa performance dominante lors de la deuxième course à Detroit il y a une semaine, Newgarden a mené 32 des 55 tours, plus que tout autre pilote de loin. Il a résisté à la pression de Palou dans le dernier relais, après avoir devancé le pilote Ganassi lors des derniers arrêts aux stands.

À quatre tours de la fin, un tête-à-queue d’Ed Jones a provoqué le quatrième avertissement sur le parcours complet de la course. Cela a semblé jouer en faveur de Newgarden, garantissant qu’il n’aurait pas à économiser du carburant pour se rendre à l’arrivée.

Mais alors que le drapeau vert flottait pour les deux derniers tours du printemps jusqu’à l’arrivée, le pilote Penske a eu du mal à sélectionner la sixième vitesse. Palou a pris la tête avant d’atteindre le premier virage et Newgarden a chuté dans le peloton, terminant à la 21e place.

Avec l’effondrement de Newgarden en fin de course, Colton Herta a terminé deuxième, repoussant Will Power en troisième. Le champion en titre d’IndyCar, Scott Dixon, est passé de la 13e place sur la grille à la quatrième place, et avec son cinquième top cinq de la saison, il se hisse désormais à la troisième place du classement du championnat.

Romain Grosjean a rebondi après un duel désastreux à Detroit pour terminer cinquième, réalisant des dépassements impressionnants en cours de route. Marcus Ericsson a réalisé une autre course solide, passant de la 18e à la sixième place – après avoir sorti le deuxième drapeau jaune de la course lorsqu’il est parti en tête-à-queue au deuxième virage. Son coéquipier de Ganassi, Jimmie Johnson, a filé au virage sept pour faire sortir le premier drapeau jaune. Alexander Rossi a égalé son meilleur résultat de la saison avec une autre septième place.

Plus de malchance a coûté une victoire probable à NewgardenTakuma Sato, qui a endommagé son ponton gauche après une collision avec Conor Daly dans le premier tour, a utilisé une stratégie alternative pour passer de la 20e à la huitième place, devant O’Ward en neuvième, qui conserve la deuxième place le tableau du championnat. Un autre pilote qui a joué avec une stratégie alternative en fin de course, Max Chilton, a mené plusieurs tours et a remporté son premier top 10 en IndyCar depuis quatre ans.

Juste en marge du top dix se trouvait Oliver Askew, qui a terminé 12e à la place d’un Rinus VeeKay blessé chez Ed Carpenter Racing. L’autre pilote de relève notable dans le peloton, Kevin Magnussen, a pu mener six tours grâce au chronométrage d’une période d’avertissement.

Cela s’est produit lorsque Magnussen s’est arrêté peu de temps avant l’interruption, et a pris la tête lorsque le reste du peloton est arrivé sous caution. Mais le premier IndyCar de Magnussen s’est arrêté prématurément au 34e tour, lorsque son moteur s’est éteint à la sortie du septième virage. Cela a mis en évidence le troisième avertissement de parcours complet de la course.

Palou, qui est entré dans le week-end derrière Patricio O’Ward au classement du championnat par un seul point, a désormais 28 points d’avance sur son rival. Mais Newgarden ruine sa fortune après avoir mené 99 des 125 derniers tours de course, sans remporter aucune des deux dernières courses.

Son équipe Penske aurait pu facilement remporter les trois dernières courses d’affilée, étant donné le malheur de Power à Détroit. Au lieu de cela, l’équipe subit sa plus longue sécheresse sans victoire au début d’une saison depuis 1999. Au moins, Power est reparti avec son premier podium depuis le début de la saison.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Résultat de la course

PositionCarDriverTeamEngine110Alex PalouGanassiHonda226Colton HertaAndrettiHonda312Will PowerPenskeChevrolet49Scott DixonGanassiHonda551Romain GrosjeanCoyne / RWRHonda68Marcus EricssonGanassiHonda727Alexander RossiAndrettiHonda830Takuma SatoRLLHonda95Patricio O’WardMcLaren SPChevrolet1059Max ChiltonCarlinChevrolet1115Graham RahalRLLHonda1221Oliver AskewCarpenterChevrolet1328Ryan Hunter-ReayAndrettiHonda143Scott McLaughlinPenskeChevrolet1529James HinchcliffeAndretti SteinbrennerHonda1614Sebastien BourdaisFoytChevrolet1760Jack HarveyMeyer ShankHonda1822Simon PagenaudPenskeChevrolet1952Cody WareCoyne / RWRHonda2020Conor DalyCarpenterChevrolet212Josef NewgardenPenskeChevrolet2248Jimmie JohnsonGanassiHonda2318Ed JonesCoyne / VasserHonda247Kevin MagnussenMcLaren SPChevrolet254Dalton KellettFoytChevrolet

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

IndyCarParcourir tous les articles IndyCar

Partagez cet article de . avec votre réseau :