Palou : Je n’ai aucun intérêt pour la Formule 1 à moins que je puisse gagner

Alex Palou avait l’habitude d’afficher des notes sur le miroir de sa salle de bain pour affirmer quotidiennement qu’il pourrait un jour conduire pour Chip Ganassi Racing en IndyCar Series et maintenant qu’il est leur champion, il n’envisagera la Formule 1 qu’avec une équipe gagnante ou Chip bien sûr.

Son parcours en Indycar a commencé lorsqu’il a croisé la route du propriétaire de l’équipe lors des préparatifs de l’Indianapolis 500, la recrue IndyCar s’est présentée à Ganassi dans l’espoir d’atterrir sur son radar. Ganassi a surpris Palou ce jour-là il y a tout juste 13 mois en offrant au pilote des conseils que Palou s’est retrouvé à suivre pendant la course.

Tout était censé être, Palou vous dira parce que le nouveau champion sérieux d’IndyCar croit vraiment que tout arrive pour une raison. Il a travaillé dur, a suivi un parcours de course non traditionnel et, sans rien à perdre, il a visualisé ses plus grands rêves.

Ok, alors peut-être qu’il ne s’est pas vu conduire une “Chicken Limo” jaune vif ornée d’une fausse tête et queue de poulet surdimensionnées autour d’Indianapolis Motor Speedway. Pourtant, c’était l’avantage mercredi pour le champion amateur de poulet frit lors de sa tournée de victoire d’une semaine.

C’était en août 2020 à Indianapolis vide lorsque Palou s’est présenté pour la première fois à Ganassi. Maintenant, il est le sixième champion de la puissante équipe d’IndyCar, donnant à Ganassi son 14e titre et le 25e anniversaire de son premier championnat avec Jimmy Vasser.

Palou est devenu dimanche le premier Espagnol à remporter le championnat IndyCar, le plus jeune champion depuis 2003 et le premier champion Ganassi depuis Juan Pablo Montoya en 1999 non nommé Franchitti ou Dixon. Ce duo a remporté neuf titres de 2008 à la saison dernière.

Alors, qui est ce Catalan arrivé en IndyCar via le Japon juste avant la saison pandémique de l’année dernière ? Et comment a-t-il réussi une saison avec une équipe sous-financée dans le travail qu’il voulait tellement qu’il se laissait une note chaque matin ?

Palou a 24 ans et vient de terminer sa deuxième année de course en IndyCar, mais se comporte avec l’équilibre et le professionnalisme d’un vétéran d’acier. Dans une équipe composée de Scott Dixon, Marcus Ericsson, Jimmie Johnson et Tony Kanaan, il est leur petit frère heureux et ravi de faire partie du gang. Tout « est incroyable » pour Palou et chaque jour est un bon jour, et l’éponge pour l’information a une question pour tout le monde.

Alors qu’il battait Dixon tout au long de la saison – Palou est le premier pilote de Ganassi à dépasser le sextuple champion en une décennie – Dixon aurait pu rendre la vie difficile à son nouveau coéquipier dans le dernier droit. Mais Dixon a été impressionné par lui, et Johnson, septuple champion NASCAR, n’a pas pu nommer un autre pilote qu’il ait jamais vu à un niveau aussi élevé au début de sa carrière.

« La progression a été forte dès le départ. Cela a été comme un vétéran », a déclaré Dixon à propos de Palou. « Il pose certainement beaucoup de questions. Il n’hésite pas à poser des questions. Il l’absorbe et il le traite très bien. La vitesse est ce dont vous avez le plus besoin. Parfois, vous devez contenir cela et vous assurer que cela se transforme en résultats et non en panne. Il fait ça très bien. »

A 24 ans, Palou est l’aîné d’un quatuor de jeunes nouveaux pilotes IndyCar qui ont remporté des courses cette saison. Tous les quatre sont très différents, mais dès le début, le double champion Josef Newgarden a trouvé que Palou était le joyau à l’état brut.

Newgarden attribue le passage de Palou de Dale Coyne Racing à un siège prisé de Ganassi – le n ° 10 a ouvert lorsque Felix Rosenqvist est parti pour conduire pour Arrow McLaren SP – pour avoir donné à Palou les ressources nécessaires pour remporter trois courses et marquer huit podiums, tous deux des sommets IndyCar . Mais Palou a été poli après avoir couru dans diverses séries européennes, ainsi que deux ans de Super Formula au Japon.

« Il a fait le travail, clairement. Il a été solide toute l’année », a déclaré Newgarden. “Je l’ai dit plus tôt dans l’année, je pense que parmi la jeune génération de pilotes, il a l’air le plus complet. Cela semble être très Dixon-esque à bien des égards. Scott a été en quelque sorte la mesure au cours des deux dernières décennies de la façon dont vous êtes un champion. Alex semble l’incarner assez bien.

Palou est né en Espagne de parents adolescents et son père, Ramon, est plus jeune que ses coéquipiers Johnson et Kanaan, 46 ans. Sa famille est proche et son père vêtu d’un sweat à capuche pourrait peut-être passer pour un frère aîné lorsque Palou est en tenue de ville aux côtés de son père.

La petite amie espagnole de Palou dit qu’elle a 11 ans de moins que son père, et les deux se fréquentent depuis qu’il a 17 ans. Lorsque ses amis ont exprimé leur choc face à l’âge de son nouveau petit ami, Esther Valle leur a assuré que Palou était sage au-delà de ses années. Et lors de vacances ensemble à Gérone, en Espagne, les amateurs de café ont trouvé un vide dans les magasins à la mode et ont possédé et exploité ensemble « Coffee & Greens » au cours des trois dernières années.

Eh bien, Valle l’a couru pendant que Palou a couru, mais sa carrière a décollé cette année et pendant les vacances d’été d’IndyCar, elle a emballé toutes leurs affaires en Espagne et les a officiellement transférées à temps plein dans l’Indiana. Ils clôturent la vente du café la semaine prochaine.

“J’ai écrit cette note sur un billet d’un dollar qui disait:” Un jour, nous déménagerons aux États-Unis “, et c’était comme il y a cinq ans”, a déclaré Valle. “Je l’ai écrit et il l’a gardé dans son portefeuille pour toujours.”

Palou est le premier champion d’IndyCar d’Espagne, mais le pays a déjà produit des grands de la course automobile, plus récemment l’ancien champion de Formule 1 Fernando Alonso et l’actuel pilote Ferrari Carlos Sainz.

Mais il n’a jamais encouragé Alonso, a-t-il déclaré. Il a plutôt préféré le grand Michael Schumacher et a déjà consommé le documentaire Netflix sur le champion allemand qui est sorti avec deux courses restantes dans sa poursuite du titre IndyCar.

“C’était un peu triste”, dit Palou, son sourire permanent et son attitude positive mis de côté pendant un bref instant. « C’est la dernière partie de lui que nous allons obtenir, n’est-ce pas ? Ils auraient pu faire 10 chapitres sur lui et c’est juste un peu triste.

Palou, comme il s’est avéré après sa première victoire en carrière lors de l’ouverture de la saison IndyCar, célèbre ses victoires en mangeant du poulet frit. Il suit la routine stricte d’un athlète en matière de régime et d’exercice, et le poulet frit est traité comme un régal très spécial.

Où cela a-t-il commencé ? Lorsqu’il courait avec son père lorsqu’il était enfant, il a gagné et les deux ont littéralement suivi le mantra « Gagnant, Gagnant, Dîner au poulet ». Maintenant, c’est son truc et il l’a eu deux fois depuis qu’il a remporté le championnat dimanche.

Palou a emmené la Astor Cup à la Roscoe’s House of Chicken N’ Waffle à Los Angeles, et mercredi a conduit la Chicken Limo à The Eagle sur Mass Ave dans le centre-ville d’Indy.

Si IndyCar décide de servir du poulet frit lors de la cérémonie de remise des prix de vendredi soir, il le mangera probablement aussi là-bas.

Forcément la question d’un avenir en Formule 1 s’est posée, Palou a expliqué sa situation à Marca : « Pour moi, le désir et le rêve est d’en obtenir un autre. [Indycar] titre, se battre pour plus de titres et être ici pendant de nombreuses années.

« Si c’est Chip Ganassi qui va en Formule 1, j’irai la tête la première. Si ce n’est pas Chip Ganassi… Je ne pense pas qu’il y ait une équipe pour moi en F1 et je n’ai aucun intérêt pour la F1 à moins que je puisse gagner.

« Ce que j’aime le plus, c’est gagner. Cela ne m’attire pas d’apparaître uniquement dans les magazines et dans les médias… ce qui me motive, c’est de gagner. (Rapport de Jenna Fryer. Citations supplémentaires de Marca)