Palou : Jimmie a été d’une grande aide pour moi

Jimmie Johnson a terminé 20e au Portland International Raceway – il n’était pas dernier, Johnson n’a pas encore terminé dernier des 10 courses IndyCar – puis a sauté sur un scooter électrique pour un trajet rapide vers la voie de la victoire.

Johnson a voulu passer une minute à féliciter son coéquipier Alex Palou, le pilote IndyCar de deuxième année qui venait de remporter sa troisième course de la saison pour reprendre la tête du classement du championnat.

Johnson est un septuple champion NASCAR qui n’a pas beaucoup de résultats en piste à montrer pour ce changement de carrière à mi-vie dans la série IndyCar. Mais les actifs incorporels qu’il a apportés à Chip Ganassi Racing ne peuvent pas être mesurés et Johnson pourrait bien être le gars qui aide Palou à remporter sa première course au titre IndyCar.

Johnson a quitté NASCAR à la fin de la saison dernière en tant que pilote le plus dominant de sa génération. Son parcours de près de deux décennies comprenait 83 victoires en carrière en Cup Series, un record de cinq championnats NASCAR consécutifs, un record de sept titres au classement général et une concentration mentale imperturbable qui a rendu furieux des rivaux qui ne savaient jamais comment faire tomber Johnson de son jeu.

Pourtant, il était là à Portland, une recrue IndyCar cinq jours avant son 46e anniversaire, rappelant à Palou que le jeune Espagnol est maître de son propre destin.

Palou avait pris la tête des points après l’ouverture de la saison IndyCar, où il a remporté sa première course en carrière lors de ses débuts avec l’équipe Ganassi. Il n’avait pas glissé en dessous de la troisième place du classement toute l’année, mais une panne de moteur le mois dernier suivie d’un accident à Gateway avait vu disparaître les 42 points d’avance de Palou et il s’est rendu à Portland derrière Pato O’Ward.

Lorsque son moteur est tombé en panne à Indianapolis alors qu’il était quatrième, Palou a trouvé Johnson pour parler de surmonter les revers. Et lorsqu’il a été récupéré dans un accident la semaine suivante sur l’ovale à l’extérieur de Saint-Louis, le joueur de 24 ans a de nouveau demandé conseil à l’un des plus grands champions du sport.

“Jimmie a été d’une grande aide pour moi”, a déclaré Palou après la victoire de dimanche. «Après le parcours sur route d’Indy, je me suis assis avec lui et il me disait que lorsqu’il était dans sa carrière NASCAR, il avait eu des moments comme ça et qu’il gagnait toujours. Il m’a dit des trucs. Il a fait de même après Gateway, et j’espère que nous pourrons remporter un championnat à la maison.

La carrière de Johnson est bien documentée en ce sens qu’il a remporté 18 courses – dont trois Coca-Cola 600 consécutifs et un Southern 500 – mais a perdu quatre championnats consécutifs au cours de ses quatre premières saisons de Coupe. Le propriétaire de l’équipe, Rick Hendrick, a finalement assis Johnson avec le chef d’équipe Chad Knaus sur du lait et des biscuits et a demandé au duo d’arrêter de se chamailler sur leurs lacunes et de se concentrer sur la clôture d’un championnat.

Johnson a répondu en remportant cinq titres consécutifs derrière 35 victoires. Il a développé une ténacité d’acier. Les distractions extérieures n’existaient tout simplement pas.

Bien que Palou ne partagerait pas les conseils qu’il a glanés auprès de Johnson au cours du mois dernier, Johnson a déclaré qu’il parlait simplement de ses propres expériences.

“J’ai partagé certains de mes moments de championnat difficiles avec lui comme point de départ”, a déclaré Johnson à l’Associated Press. “J’essaie juste de faire valoir le fait que les gros trophées ne viennent pas sans lutte et sans besoin de vaincre.”

Johnson ne s’est pas arrêté là non plus.

Palou n’a jamais remporté un championnat de course majeur. Ses derniers titres sont venus en tant qu’adolescent en karting en Espagne, il y a cinq ans ou plus. Son objectif a toujours été de se qualifier pour la série IndyCar, mais son itinéraire sinueux l’a conduit au Japon pendant deux saisons – à l’autre bout du monde où quiconque avait même entendu parler de Palou avant qu’il ne se présente la saison dernière en tant que recrue avec Dale Coyne Racing.

Palou a pu décrocher un siège libre à Ganassi pour sa deuxième saison, rejoignant une formation qui comprend le six fois champion en titre d’IndyCar Scott Dixon, l’entraîneur des pilotes Dario Franchitti, un quadruple champion de la série et trois fois vainqueur d’Indianapolis 500, ancien Le vainqueur de l’Indy 500 Tony Kanaan, l’ancien pilote de Formule 1 Marcus Ericsson et maintenant Johnson, qui se dirige vers le NASCAR Hall of Fame mais se défie dans une autre série à la fin de sa carrière.

Palou est entouré de dirigeants vétérans et semble être traité comme le plus jeune frère sérieux. Il n’a pas peur de harceler ses coéquipiers avec des questions, et sa seule humeur semble être heureuse tout le temps, content d’avoir enfin atteint son emploi de rêve en IndyCar avec une équipe puissante.

« Il est toujours souriant. Je lui dis toujours qu’il est trop gentil », a déclaré Dixon. « Il est évidemment très adaptatif. Il a fait un travail formidable dans les catégories juniors, mais oui, il est parfois un peu ennuyeux quand il pose beaucoup de questions, mais il a définitivement fait un travail énorme cette année.

C’est ce sur quoi Johnson s’est concentré lorsqu’il a parlé à Palou après Gateway, où Palou a été éliminé de la course et a perdu 10 points derrière O’Ward avec trois courses restantes. Le conseil a fonctionné alors que Palou est revenu de la pause de deux semaines en IndyCar pour remporter sa première pole en carrière, se remettre d’un incident dans le premier virage à Portland pour remporter la course et prendre 25 points d’avance sur O’Ward avec deux courses à disputer.

“Je n’arrête pas de lui dire d’être juste Alex”, a déclaré Johnson à AP. «Il est tellement doué et dans la zone. Il n’a pas besoin d’essayer plus fort ou de réfléchir davantage. Il s’agit de rester où il est et d’être lui-même. Espérons que tout cela ait un sens ? » (Rapport de Jenna Fryer)