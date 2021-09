Palou, le conquérant espagnol

26/09/2021

Act. Le 27/09/2021 à 00:15 CEST

Cristina Moreno

“Un mélange parfait des qualités de Fernando Alonso et Antonio García”. C’est ainsi qu’il a défini l’infortuné Adrien Campos au jeune homme Alex Palou, tout nouveau champion IndyCar Series, à qui il donne sa première opportunité dans le monde des monoplaces.

C’était il y a de nombreuses années, c’était en 2014 et dans leur esprit, l’objectif ambitieux était la Formule 1. Il était temps de travailler, en commençant par le bas. Palou l’Euroformula Open a terminé troisième et la F3 espagnole a terminé deuxième. En 2015, il a remporté une course en GP3. Il a disputé quatre courses de F2 et six de Formule V8 3.5 en 2017. Mais la route vers la catégorie or du sport automobile n’a pas été facile et sans un grand soutien financier derrière lui, il a dû émigrer.

Commence alors son étape de globe-trotter. Celui d’un grand conquérant en quête de nouveaux défis. Un voyage qui l’a mené au Japon, où il a mis le Japonais dans sa poche avec une troisième place de la Super Formula japonaise, la plus haute catégorie de monoplaces en Asie en 2018, qu’il était sur le point de remporter, mais qui lui a échappé en le dernier jour. La prochaine destination était les « Amériques ». L’empire des ovales, les 500 Miles et l’IndyCar. De la main de Dale Coyne Racing, Palou Il a convaincu tout le monde lors d’un test de pré-saison et a signé pour toute la saison. Il a fait ses débuts le 15 mars à Saint-Pétersbourg et lors de sa troisième course, il avait déjà le premier podium en main. Tout un jalon.

Pendant ce temps, les 500 Miles d’Indianapolis ont frappé à la porte où toute l’attention espagnole est tombée sur l’Asturien Fernando Alonso. Jusqu’à ce que les feux de circulation s’éteignent et que le jeune homme Palou il signe un excellent classement qui le place en septième position sur la grille. La course a duré pour lui 123 tours, ce qui lui a valu d’écraser sa voiture contre le mur, mais sa performance est restée gravée dans la mémoire des amateurs et des professionnels.

A tel point qu’après seulement une saison, l’une des équipes de tête, Chip Ganassi Racing, s’intéressait déjà à leurs services, et bien sûr, ils ne se sont pas trompés dans leur choix. Palou, à seulement 24 ans, il est devenu le premier champion espagnol d’IndyCar après une brillante campagne avec trois victoires dont : le GP d’Alabama, le Rev Group GP et le GP de Portland.

“Je profite de chaque instant qui m’a été donné cette année”, a expliqué le pilote de Sant Antoni de Vilamajor, une ville d’environ 6000 habitants située dans le Vallés Oriental (Barcelone). Et ce n’est pas pour moins. Palou a consacré toute sa vie à l’automobile. A neuf ans, il combat déjà en karting, discipline dans laquelle il a été champion d’Espagne alevín, et entre 2011 et 2013, il a remporté trois autres titres nationaux consécutifs. Il a beaucoup plu depuis. Du combat en karting avec Verstappen ou Sainz au champion de la série IndyCar. L’avenir attend Palou.