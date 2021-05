Palou, le seul Espagnol parmi ceux inscrits aux 500 Miles

13/05/2021

Ce jeudi la liste officielle avec le 35 pilotes inscrits au célèbre Indianapolis 500, la reine du sport automobile aux États-Unis, qui aura cette année sa 105e édition le 30 mai. Parmi les participants se trouvent neuf gagnants du test, trois rookies et un seul représentant espagnol, Alex Palou, lors de sa deuxième incursion dans la course. Le joueur de Barcelone a fait ses débuts en 2020 avec Fernando Alonso, a réussi à briller en qualifications et à entrer dans la troisième rangée, mais abandonné par accident.Helio Castroneves, parmi les vainqueurs à Indianapolis répéter Helio Castroneves (3), Takuma Sato et Juan Pablo Montoya (deux), Simon Pagenaud, Will Power, Alexander Rossi, Ryan Hunter-Reay, Tony Kanaan et Scott Dixon (1). RC Enerson, Pietro Fittipaldi et Scott McLaughlin sont les trois débutantes.

Avec 35 pilotes inscrits et avec la grille de 500 Mile limitée à 33 participants, deux voitures rentreront chez elles après les qualifications.

Conducteurs immatriculés en 2021

1 JR Hildebrand AJ Foyt Enterprises Chevrolet

2 Josef Newgarden Team Penske Chevrolet

3 Scott McLaughlin (D *) Équipe Penske Chevrolet

4 Dalton Kellett AJ Foyt Enterprises Chevrolet

5 Pato O’Ward Arrow McLaren SP Chevrolet

6 Helio Castroneves (G *) Meyer Shank Racing Honda

7 Felix Rosenqvist Arrow McLaren SP Chevrolet

8 Marcus Ericsson Chip Ganassi Racing Honda

9 Scott Dixon (G *) Chip Ganassi Racing Honda

Dix Alex Palou Chip Ganassi Racing Honda

11 Charlie Kimball AJ Foyt Enterprises Chevrolet

12 Will Power (G *) Team Penske Chevrolet

13 Sébastien Bourdais AJ Foyt Enterprises Chevrolet

14 Graham Rahal Rahal Letterman Lanigan Racing Honda

15 Simona De Silvestro Paretta Autosport Chevrolet

16 Ed Jones Dale Coyne Racing avec Vasser Sullivan Honda

17 Ed Carpenter Ed Carpenter Racing Chevrolet

18 Rinus VeeKay Ed Carpenter Racing Chevrolet

19 Simon Pagenaud (G *) Équipe Penske Chevrolet

20 Sage Karam Dreyer et Reinbold Racing Chevrolet

21 Stefan Wilson Andretti Autosport Honda

22 Colton Herta Andretti Autosport avec trottoir-Agajanian Honda

23 Alexander Rossi (G *) Andretti Autosport Honda

24 Ryan Hunter-Reay (G *) Andretti Autosport Honda

25 James Hinchcliffe Andretti Steinbrenner Autosport Honda

26 Takuma Sato (G *) Rahal Letterman Lanigan Racing Honda

27 Santino Ferrucci Rahal Letterman Lanigan Racing Honda

28 Conor Daly Ed Carpenter Racing Chevrolet

29 Tony Kanaan (G *) Chip Ganassi Racing Honda

30 Pietro Fittipaldi (D *) Dale Coyne Racing / RWR Honda

31 Max Chilton Carlin Chevrolet

32 Honda de course Jack Harvey Meyer Shank

33 RC Enerson (D *) Top Gun Racing Chevrolet

34 Juan Pablo Montoya (G *) Arrow McLaren SP Chevrolet

35 Marco Andretti Andretti Herta-Haupert avec Marco & Curb-Agajanian Honda

* (D) débutante

* (G) gagnant