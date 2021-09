Palou marque une pole position cruciale et un point de championnat à Portland · .

Pour la première fois en IndyCar Series, Álex Palou s’est hissé en pole position. Palou a signé le meilleur temps samedi lors des qualifications pour le Grand Prix de Portland, remportant un point bonus crucial au championnat qui le place à neuf points du leader du championnat Patricio O’Ward.

Palou avait déjà commencé en pole pour la première course de la double tête du Texas Motor Speedway, mais l’ordre de la grille pour cet événement a été défini par les points des participants après l’annulation des qualifications en raison de la météo. Cette fois, Palou a décroché la pole position en avançant dans la phase Fast Six et en réalisant un tour de 58,770 secondes pour remporter son premier «P1 Award» officiel.

Alexander Rossi était à moins d’un dixième de seconde de Palou et partira deuxième de la course de 110 tours de demain. Le champion en titre de l’IndyCar Series, Scott Dixon, s’est qualifié troisième, devant Felix Rosenqvist quatrième et Graham Rahal cinquième. Les cinq premiers pilotes de l’étape Fast Six ont réalisé leur meilleur tour sur un train d’occasion de pneus composés alternatifs. Colton Herta a misé sur un nouveau train de pneus primaires plus durs, mais n’a pu se classer qu’à la sixième place de ceux qui ont atteint la dernière étape des qualifications.

Il y a eu un drame à la fin du deuxième tour des qualifications, lorsque Rosenqvist a éliminé son coéquipier McLaren SP – et leader du championnat – Patricio O’Ward de la lutte pour la pole position. O’Ward commencera la course de demain en septième position. Ed Jones part huitième devant Oliver Askew – au volant du numéro 45 de Rahal Letterman Lanigan Racing – en neuvième et Marcus Ericsson complétant le top 10.

Le double champion de la série Josef Newgarden était perplexe face au manque de rythme lors des qualifications du premier tour qui l’ont vu terminer en profondeur dans l’ordre de son groupe. Il partira à la 18e place, loin du reste des prétendants au championnat. Cependant, gagner du fond du peloton n’est pas sans précédent à Portland, puisque Takuma Sato s’est imposé à partir de la 20e place sur la grille en 2018.

Callum Ilott, espoir de la Ferrari Driver Academy, partira 19e de sa première course en IndyCar avec Juncos Hollinger Racing. Ilott a pu remonter sur la grille grâce à un certain nombre de pénalités infligées après les qualifications.

Romain Grosjean a vu ses deux meilleurs tours des qualifications du premier tour supprimés pour avoir entravé son compatriote Rookie of the Year, Scott McLaughlin. Grosjean redescendra à la 21e place sur la grille. Sato et Rinus VeeKay ont été pénalisés de six places sur la grille avant de se qualifier pour des changements de moteur non approuvés, et partiront respectivement 25e et 26e. Pendant ce temps, Ryan Hunter-Reay n’a pas pu participer aux qualifications en raison d’un problème mécanique lors des essais plus tôt dans la journée, et partira 27e et dernier demain.

Résultats qualificatifs

PositionCarDriverTeamEngine110Alex PalouGanassiHonda227Alexander RossiAndrettiHonda39Scott DixonGanassiHonda47Felix RosenqvistMcLaren SPChevrolet515Graham RahalRLLHonda626Colton HertaAndrettiHonda75Patricio O’WardMcLaren SPChevrolet818Ed JonesCoyne / VasserHonda945Oliver AskewRLLHonda108Marcus EricssonGanassiHonda1159Max ChiltonCarlinChevrolet1214Sebastien BourdaisFoytChevrolet1329James HinchcliffeAndretti SteinbrennerHonda1412Will PowerPenskeChevrolet153Scott McLaughlinPenskeChevrolet1620Conor DalyCarpenterChevrolet176Helio CastronevesMeyer ShankHonda182Josef NewgardenPenskeChevrolet1977Callum IlottJuncos HollingerChevrolet2060Jack HarveyMeyer ShankHonda2151Romain GrosjeanCoyne / RWRHonda2248Jimmie JohnsonGanassiHonda2322Simon PagenaudPenskeChevrolet244Dalton KellettFoytChevrolet2521Rinus VeeKayCarpenterChevrolet2630Takuma SatoRLLHonda2728Ryan Hunter-ReayAndrettiHonda

