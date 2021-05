Palou : « Nous avons une chance de gagner »

30/05/2021 à 12h50 CEST

Oscar Maya Belchi

Alex Palou (San Antonio Vilamajor, Barcelone, 1997) a parlé moins de 24 heures d’une course historique comme le 500 d’Indianapolis, dans lequel il est peut-être le premier Espagnol à se baigner dans le lait en fête après 105 éditions. Il fait confiance. « Nous avons la voiture pour nous battre pour la victoire. Nous avons des options & rdquor ;.

À sa première saison dans une équipe de tête, le champion actuel, tout comme le Chip Ganassi Racing, Palou a remporté la première course Et c’est deuxième du championnat après cinq dates. Et l’ambition ne manque pas. « Bien sûr que si, & rdquor;, assure-t-il lorsqu’on l’interroge sur la possibilité de devenir champion. Bien sûr, conscient de la difficulté de gagner son partenaire Scott Dixon.

Question : Comment sont les nerfs ? Dors bien?

Réponse : Eh bien, vraiment, très bien. Nous avons une voiture compétitive, nous commençons sur la deuxième ligne et nous avons été très à l’aise toute la semaine; Je suppose que cela aide quand il s’agit d’aller à la course. J’ai bien dormi et j’attends la course avec impatience.

Q : Vous débutez à l’Indy 500 sans public alors que, normalement, c’est un événement de deux semaines où le public joue un grand rôle. Cette année, il y aura 135 000 spectateurs dans les tribunes. Vivez-vous cela d’une manière plus spéciale que vos débuts?

R : Oui, un peu plus. Nous avons encore beaucoup à faire et la course semble plus grande. Sachant qu’il y aura plus de cent mille personnes ça va être spécial. Mieux que l’année dernière, même si c’était bien pour moi de ne pas avoir cette pression du changement d’avoir été entraîné pendant deux semaines sans public, puis d’arriver le dimanche et d’avoir 130 000 personnes là-bas.

Q : En parlant de pression. Aujourd’hui, il fait partie d’une équipe gagnante comme Chip Ganassi Racing, alors que l’année dernière, il était plus que « couvert ». Ressentez-vous la pression d’être dans l’équipe championne ?

UNE: La vérité c’est que c’est un peu l’inverse car tout est contrôlé. La voiture est là pour être devant, l’équipe est prête, je suis prêt & mldr; tout se passe comme il fallait. Cependant, lorsque vous êtes dans une petite équipe, vous devez faire des choses plus différentes ; Vous devez vous améliorer beaucoup plus pour être à la hauteur de la tâche. Bien sûr, une fois que vous êtes devant vous, vous devez obtenir des résultats, jusqu’à présent, nous l’avons fait et demain sera aussi une bonne journée.

Q : Avant, vous deviez presque gagner votre pain à chaque course pour trouver un sponsor et maintenant vous faites partie d’une équipe gagnante, grâce à vos performances et au soutien que vous avez de Monaco Increase Management.

UNE: Tu as toujours besoin de quelqu’unn à côté qui vous aidera et vous guidera. C’est formidable d’avoir atteint l’IndyCar, qui est le plus haut niveau de compétition aux États-Unis derrière NASCAR, et pouvoir participer au plus grand événement est incroyable. Tout s’est très bien passé pour nous et j’espère que nous pourrons avoir encore de nombreuses années.

Q : L’objectif est-il de gagner l’Indy 500 ?

UNE: La vérité est. Nous avons la voiture pour nous battre pour la victoire. Bien sûr, une autre chose est de gagner. Très peu de pilotes y parviennent. Nous sommes 33 avec des options pour gagner. C’est une course très folle, une endurance même si on la fait très vite (rires) dans laquelle la voiture doit être parfaite pendant ces trois heures, faire environ cinq arrêts parfaits pour ne pas perdre la position et tout doit être parfait. Une chose est de se battre et une autre est de gagner, mais nous avons des options à coup sûr.

Q: C’est une course d’endurance et chacun a son plan. Il y a des pilotes qui veulent être devant, mais qui ne craignent pas de ne pas mener la course au départ, d’autres qui préfèrent le contraire & mldr; Comment le prenez-vous ?

R : C’est une course de survie au début et vous prépare pour la fin de la course. Au dernier arrêt, vous allez tout risquer et déterminer la position dans laquelle vous pouvez finir par vous battre. Si vous n’êtes pas dans les quatre ou cinq premiers avec 20 tours à faire, il est impossible de gagner la course. Nous essaierons de nous battre et d’être là-haut en nous positionnant, Mais jusqu’aux 20 derniers tours, peu importe si vous avez mené 180 ou si vous n’en avez pas mené, vous avez les mêmes options.

Q : Des températures basses sont attendues et cela correspond aux performances, donc ceux qui sont derrière le préfèrent. J’imagine que vous ferez même la danse de la chaleur, s’il y en a une.

R : Oui, ils affecteront beaucoup les conditions. Plus il fait froid, plus il y a d’adhérence aérodynamique et cela égalise tout. J’espère que ne sois pas trop froid la vérité (rires), nous avons une si bonne voiture que nous n’en avons pas besoin. Plus il fait chaud, mieux ce sera pour moi.

Q : Au Texas, autre ovale, vous étiez derrière votre coéquipier Scott Dixon, sextuple champion, mais cela vous a coûté plus cher pour dégager le trafic. Qu’avez-vous appris de cette carrière?

A : C’est un peu différent parce que ce n’est pas aussi droit, mais j’ai beaucoup appris de lui, comment il a pu gérer le trafic et les choses qui lui sont arrivées pendant la course. Je suis heureux d’avoir fait deux courses derrière lui et de pouvoir apprendre. C’est différent ici car nous tournons depuis deux semaines et j’ai déjà acquis beaucoup d’expérience moi-même.

Q: En parlant de confiance, vous avez eu un accident dans la première partie des qualifications et la plupart des pilotes les auraient ralentis par la suite, mais vous avez atteint les 9 rapides le lendemain et remonté d’une position, sixième. Comment ces doutes sont-ils traités?

R: C’était difficile, mais tout ce que nous essayions de faire était de monter et de pousser la voiture à la limite. Nous voulions aller à la pole et ce qui était pour nous l’entraînement est devenu un peu incontrôlable, mais les choses se passent à Indianapolis quand on pousse tout à la limite. Nous avons réussi à regagner la voiture et la confiance de tous ; Le faire aussi vite était super. Aussi, dans l’après-midi, nous avons fait d’abord dans une session. C’était une très bonne journée.

Q : Vous êtes deuxième du championnat lors de votre première saison dans une équipe gagnante et en bonne position pour marquer beaucoup de points dans l’Indy 500, où ils se séparent plus que d’habitude. Êtes-vous sûr de remporter le titre ?

R: Bien sûr que ça l’est. Ça va être très compliqué car Dixon est à son plus haut niveau, il n’a pas besoin d’apprendre d’indices, il a beaucoup d’expérience & mldr; Et ça va avec la même voiture que moi ! (des rires). Il est difficile de rivaliser avec l’expérience, mais La bonne chose qu’il soit mon partenaire, c’est que je sais tout ce qu’il fait et je peux apprendre beaucoup de lui. Ce que je dois faire, c’est gagner; c’est toujours le but. Des week-ends compliqués viendront où je n’ai jamais couru, mais nous essaierons d’additionner et de faire de notre mieux.

Q : Vous avez remporté la première course et êtes maintenant plus reconnu aux États-Unis et en Espagne. Comment Alex Palou vit-il ce « boom » ?

UNE: Ça se voit, oui. Ici aux États-Unis, étant ma première année et avec le coronavirus, les gens ne savaient pas qui j’étais, mais cette année, plus de gens me connaissent déjà car je suis dans une équipe dirigeante ; tout le monde sait qui conduit le numéro 10. Je suis très heureux, aussi en Espagne. J’ai été surpris par toutes les personnes qui ont commencé à suivre l’IndyCar dès la première course. Il est facile pour les nouvelles personnes de se présenter à l’Indianapolis 500, mais plus difficile lors des courses normales. et nous l’obtenons.