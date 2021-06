Palou, pénalisé de six positions à Detroit

in

10/06/2021 à 11h33 CEST

Alex Palou , l’actuel leader de l’Indycar américain, sera pénalisé de six positions sur la grille de départ de la première course du week-end à Détroit pour avoir changé de moteur lors de l’Indianapolis 500, dans laquelle il a décroché une deuxième position historique.

Pilote Chip Ganassi Racing Il est le premier à être victime de la règle instaurée en 2020 selon laquelle tout changement de moteur « anticipé » pénalise six positions sur la grille sur les circuits permanents ou urbains et neuf sur les ovales.

La voiture de Palou avait besoin d’un nouveau moteur Fronde après le 500 Mile Carb Day, après que tous les moteurs aient été installés pour la course, lorsque HPD a détecté un problème non spécifié, selon un porte-parole de l’équipe.

Palou mène le championnat avec 248 points, 36 de plus que son partenaire, l’actuel champion Scott Dixon, deuxième avec 212, et 37 de plus que la Mexicaine McLaren Pato O’Ward. Simon Pagenaud est le quatrième du classement avec 201 points, à 47 points du coureur catalan.