Palou remporte sa première victoire en IndyCar, Bowman reprend le dessus

Le week-end dernier, la première course IndyCar de la saison a eu lieu au Barber Motorsports Park avec l’Espagnol Alex Palou remportant une première victoire dans la série.

Palou, qui courait pour Chip Ganassi Racing en 2021 après une première saison avec Dale Coyne Racing, a réussi à repousser les champions Will Power et Scott Dixon. Palou est devenu seulement le deuxième Espagnol à gagner dans la série; Oriol Servia étant le premier à avoir gagné à Montréal en 2005.

S’exprimant après sa victoire, Palou a déclaré: «C’est tout simplement incroyable, mais je pense que cela faisait partie du travail. Lorsque vous faites partie d’une grande équipe et d’une équipe performante comme Chip Ganassi, ils vous donnent tous les outils. Vous avez tout ce dont vous avez besoin pour gagner, et c’est pourquoi vous voyez autant de pilotes qui réussissent. »

Le moment à @BarberMotorPark où @AlexPalou est devenu pour la première fois un gagnant de la série NTT INDYCAR. #INDYCAR // #HIGPA pic.twitter.com/ytCovbF4YE – SÉRIE NTT INDYCAR (@IndyCar) 18 avril 2021

Le joueur de 24 ans a fait jouer une stratégie à deux arrêts en sa faveur en convertissant le troisième sur la grille en sa première victoire. Le Polonais Patricio O’Ward a tenté une stratégie à trois arrêts et n’a pu rentrer à la maison qu’en quatrième position.

Son compatriote Ganassi Jimmie Johnson a eu un week-end à oublier, ne gérant que la 19e place, trois tours de retard sur ses coéquipiers Palou et Dixon.

Malgré les performances médiocres, Johnson était satisfait des progrès qu’il a réalisés depuis le passage de NASCAR.

«Juste une tonne d’expériences d’apprentissage tout au long de la journée», a déclaré Johnson. «Je ne peux pas dire trop de fois à quel point c’est différent et à quel point ce métier est spécialisé.»

Romain Grosjean a quant à lui quitté Birmingham en tête du peloton des recrues avec une dixième place lors de sa première course après sa chute de boule de feu lors du Grand Prix de Formule 1 de Bahreïn en novembre dernier.

“Première course en IndyCar, premier top 10 donc on peut être très content de ça”, a déclaré le Français.

«Nous nous sommes battus aux avant-postes pendant un certain temps et nous avons fait de notre mieux si bien que nous avons appris aujourd’hui.

«Nous pouvons être très fiers de notre week-end. P7 en qualifications, P10 en course. Nous avons beaucoup appris et je suppose que nous passons à St Pete et que nous essayons de faire mieux.

Josef Newgarden a commis une erreur inhabituelle dans le premier tour de la course, déclenchant un empilement de plusieurs voitures. Colton Herta, Ryan Hunter-Reay et Felix Rosenqvist ont également été éliminés.

«Je me suis détaché en traversant la colline et j’ai touché l’herbe. Je pense qu’une fois que j’ai touché le gazon, je suis essentiellement sur le côté », a déclaré Newgarden, le double champion de la série qui était deuxième la saison dernière. «Je me sens vraiment mal pour tous ceux qui s’y sont impliqués. De toute évidence, mon désordre a créé un plus grand désordre, donc toutes les voitures impliquées, je suis vraiment désolé parce que c’est nous qui l’avons informé.

En NASCAR, Alex Bowman a refusé à Denny Hamlin une première victoire de la saison alors que la # 48 bondissait avec dix tours pour aller gagner à Richmond.

Hamlin avait dominé les premières étapes de la course et Bowman était désormais le huitième vainqueur en neuf courses cette saison. Avec une concurrence plus féroce que jamais, Hamlin est de plus en plus désespéré d’obtenir bientôt une victoire à son actif et de garantir une place en séries éliminatoires.

S’exprimant après son huitième top cinq en neuf courses, Hamlin a déclaré: «Nous n’avons tout simplement pas décollé aussi bien à la fin. J’ai essayé de l’échauffer et de faire tout ce que je pouvais – juste le 48 avait un peu plus sur ces derniers tours et je ne pouvais pas tenir le fond.

IndyCar à nouveau ce week-end à Saint-Pétersbourg, ouverture habituelle de la saison qui a été décalée pour la deuxième saison consécutive en raison de la pandémie. Le circuit de rue a accueilli la finale de la saison 2020.

NASCAR se dirige vers Talladega pour une action pare-chocs à pare-chocs sur le super speedway.