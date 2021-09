Palou se sent “chanceux d’avoir eu de la malchance” avec la victoire après un revers au premier tour · .

Álex Palou n’était pas content d’avoir été placé à l’arrière du peloton au début du Grand Prix de Portland dimanche après une longue période d’avertissement sur le parcours complet. Il s’est avéré que la longue période passée derrière la voiture de sécurité était ce dont Palou et son équipe Chip Ganassi Racing avaient besoin pour repartir vers une victoire cruciale.

« Aujourd’hui, ça a marché, mais d’autres jours, ça n’a pas marché », a remarqué Palou. « Vous voulez toujours suivre la même stratégie que vos concurrents, car vous ne voulez pas que de grandes choses se produisent. Je préfère gagner ou perdre sur la même stratégie. Palou a mené une stratégie à deux arrêts, tout comme ses rivaux du championnat Josef Newgarden et Scott Dixon.

«Je savais que Newgarden et Dixon avaient le même genre de stratégie, donc j’en étais content. Et je savais que Pato [O’Ward] était P1 pour le moment. Nous avons donc un peu de chance aujourd’hui [despite] être malchanceux.

Palou faisait partie d’une poignée de pilotes placés vers l’arrière du peloton pour avoir quitté les limites de la piste suite à un premier incident de virage au départ. Les 10 premiers tours de la course ont été courus sous prudence, ce qui, selon Palou, a été le moment où il a su que la course pourrait revenir en sa faveur.

“[I] comptait les tours, et je me disais, d’accord, c’est une bonne chose. Je sais que nous pouvons faire la consommation de carburant pour le faire en seulement deux arrêts. Je savais qu’ils allaient nous pénaliser, mais je savais que nous avions une autre option. Nous savions que nous avions une voiture très rapide. Même si on était sur la même stratégie que tout le monde [I thought] peut-être que nous n’avons pas pu gagner, mais nous avons pu être dans le top cinq, top six, sans stratégie différente. On ne sait jamais.”

“À la fin [of the race] avec ce jaune, cela a mis beaucoup de gens sur la même stratégie que nous », a déclaré Palou, faisant référence aux 25 derniers tours et à deux périodes d’avertissement consécutives pour des incidents plus loin dans le peloton. Palou était vulnérable lors des redémarrages, roulant sur les pneus «noirs» du composé primaire plus dur, avec ceux derrière lui sur les rouges composés alternatifs.

« J’ai dit : ‘Oh mec, peut-être que ce n’est pas bon pour nous.’ Et puis ce dernier jaune, qui nous a fait repartir sur des noirs alors que tout le monde était sur des rouges ne nous a pas vraiment aidé. Mais de toute façon, nous l’avons fait.

Palou et son coéquipier Chip Ganassi Racing Dixon ont été pénalisés en début de course pour avoir coupé la chicane aux virages un et deux, afin d’éviter de subir des dégâts lors de l’incident du premier tour. Selon les règles IndyCar, les voitures qui ont évité la collision tout en restant sur la piste aux lignes de chronométrage intégrées à la chicane ont été placées à l’avant du peloton au redémarrage suivant, devant les voitures qui ont évité l’incident – ​​mais ont dû prendre des mesures d’évitement en quittant la piste.

« Je ne sais pas vraiment ce qui s’est passé là-bas. Je sais que Scott était à l’intérieur. J’ai été touché à un moment donné », se souvient Palou à propos de la première fracas du virage. « Je savais que je devais passer par la chicane. J’ai traversé la chicane et j’ai dit : ‘d’accord, je n’ai perdu que cinq positions.’ Ce qui est beaucoup, mais j’ai dit, ‘au moins je ne suis pas sorti.

Palou a repris la tête des points avec la victoire de Portland« Et puis IndyCar a décidé que je n’étais pas assez pénalisé, et ils m’ont mis dans le dos. Je ne sais pas ce qu’ils voulaient que je fasse à ce moment-là. Est-ce qu’ils préfèrent que j’arrête complètement la voiture et que je fasse ce virage, rendant la course dangereuse ? Je pense que ce n’était pas juste.

« C’est vrai que cela nous a donné l’option de faire cette stratégie qui nous a donné la victoire aujourd’hui. Mais quand même, je pense que cela n’avait pas vraiment de sens.

À l’époque, cela ressemblait à un autre d’une série de malheurs qui ont menacé de coûter à Palou son avance de points. Il a subi une panne de moteur à l’Indianapolis Motor Speedway en août, puis a été récupéré dans un accident impliquant Dixon et Rinus VeeKay au Gateway Motorsports Park. Mais après que son principal rival O’Ward semble bien parti pour prendre son avantage, Palou a désormais 25 points d’avance au championnat avec deux courses à disputer.

Il a dit que c’était loin de son esprit dans les derniers tours de la course alors qu’Alexander Rossi lui faisait pression pour la tête.

« Je ne pensais pas du tout au championnat, et je pense que cela nous a donné la victoire aujourd’hui, sinon Rossi nous aurait dépassés. Nous pensons à la course, et je pense que jusqu’au dernier arrêt aux stands à Long Beach, nous n’allons pas penser à ce que je dois vraiment faire pour gagner ce championnat.

