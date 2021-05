Palou, sixième à Indianapolis et Dixon en pole

24/05/2021 à 09:33 CEST

.

Le pilote néo-zélandais Dixon a terminé sa domination dans la semaine précédant le différend de la 105e édition de l’Indianapolis 500 avec la pole gagnante ce dimanche pour la course légendaire qui aura lieu le 30 mai.

Dixon a remporté la pole des 500 Miles pour la quatrième fois de sa carrière, remportant le prix NTT P1 dans le peloton le plus rapide de l’histoire du «500» avec une vitesse moyenne de quatre tours de 372 860 kilomètres.

Le six fois champion en titre de la série NTT INDYCAR SERIES a été le plus rapide lors de la première journée de qualification des Royal Crown Armed Forces samedi, et a également tenu bon lors du Firestone Fast Nine Shootout de dimanche avec la n ° 9 PNC Bank Grow Up Great Honda.

Le vainqueur de l’Indy 500 2008, Dixon, a également remporté les pôles “500” en 2008, 2015 et 2017, et à égalité avec Rex Mays, AJ Foyt et Helio Castroneves du Brésil pour les deuxièmes pole positions de l’histoire de l’Indy 500.

Dixon, 40 ans, sera rejoint par les deux plus jeunes pilotes du peloton au premier rang, tout comme l’Américain Colton herta, 21 ans, qui débutera deuxième avec le n ° 26 Honda Gainbridge, loin derrière Dixon avec une moyenne de quatre tours de 231 655 mi / h (372 812 kilomètres).

Le jeune néerlandais Rinus VeeKayLe joueur de 20 ans s’est classé troisième à 231511 mi / h (372 580 kilomètres) dans le Chevrolet Bitcoin n ° 21 et est le plus jeune partant au premier rang de plus d’un siècle d’histoire de la course.

La deuxième rangée sera composée de Ed charpentier, quatrième avec la Chevrolet SONAX n ° 20; le brésilien Tony Kanaan, vainqueur du «500» en 2013, a terminé cinquième avec la 48e place The American Legion Honda; et espagnol Alex Palou il a suivi avec le n ° 10 NTT DATA Chip Ganassi Racing Honda.

Palou a effectué un retour en force à partir de samedi, lorsqu’il a subi une grave chute lors des qualifications après que sa voiture se soit écrasée dans la barrière de protection à la sortie du virage 2 du circuit.

Deux vainqueurs de l’Indianapolis 500 sont au troisième rang, tout comme le vainqueur de l’Indy 2014, l’Américain Ryan Hunter-Reay qui partira septième avec la Honda DHL n ° 28, triple vainqueur, Castroneves, huitième au volant de la Honda n ° 06 AutoNation / SiriusXM, et la suédoise Marcus Ericsson il est neuvième avec le n ° 8 Honda Racing Huski, également de l’équipe Chip Ganassi Racing.

Alors que le mexicain Canard O’Ward, de l’équipe Arrow McLaren SP, a dû se contenter de la douzième place et le vétéran colombien Juan Pablo Montoya, vainqueur du test en 2000, partira de la vingt-quatrième position.

Trois équipes ont dominé les trois premiers rangs. Chip Ganassi Racing place Dixon, Kanaan, Palou et Ericsson dans les trois premiers rangs; Andretti Autosport est représenté par Herta et Hunter-Reay, et Ed Carpenter Racing ont VeeKay et le propriétaire de l’équipe Charpentier.

La journée sur l’ovale de 4,02 kilomètres à Indianapolis Motor Speedway a commencé par beaucoup de drame lors des qualifications de la dernière chance.

Sage Karam, Will Power, vainqueur de l’Indy 500 2018, et la pilote suisse Simona De Silvestro ont pris les trois dernières places sur le terrain.

De Silvestro complète le peloton à la 33e place après avoir terminé une excellente qualification dans le n ° 16 Rocket Pro TPO / Paretta Autosport.

La prochaine séance sur la piste est une séance d’entraînement de deux heures, le vendredi 28 mai.. La session Miller Lite Carb Day est la dernière chance pour les pilotes et les équipes de perfectionner leurs réglages de jour de course.