Palou sortira dixième; Newgarden, poteau

25/09/2021 à 23:27 CEST

Alex Palou il continue de garder toutes ses options pour la course finale d’aujourd’hui à Long Beach. Le dernier de la saison de la série Indy Car, qui pourrait voir pour la première fois comment un pilote espagnol remporte le titre.

Le joueur de Chip Ganassi Racing a tout pour lui. Il partira dixième après la séance qualificative d’hier et mérite une douzième place pour être proclamé champion.

Bien sûr, les deux autres prétendants au titre sortiront en tête, Canard O’Ward et Josef Newgarden. Ce dernier a également signé le point supplémentaire de la pole, obligeant le Catalan à finir parmi les douze premiers pour accrocher la couronne.

Rapide six

Après avoir trouvé du trafic dans le dernier libre et terminé seizième, Palou Il a bien fait lors de la première séance de qualification au cours de laquelle il a déjà affronté Pato au corps à corps et est entré dans le top six. Sans Herta, et après avoir décidé les six autres, les douze voitures en compétition ont disputé l’avant-dernière manche.

Il ne pouvait en rester que six. Palou et O’Ward Ils n’étaient pas parmi les plus rapides et un drapeau jaune sur la piste a fait qu’ils devaient encore ralentir davantage, et bien qu’il y ait eu une enquête car certains n’ont pas ralenti, un seul temps a été annulé et les Mexicains et Espagnols ont été laissés de côté. Si je passe Newgarden qui sortira en premier.

Palou mène le général avec 517 points ; O’Ward, deuxième avec 482 et Newgarden, troisième avec 469.