Palou termine troisième à Détroit

13/06/2021 à 23:23 CEST

.

Coup au championnat en deuxième IndyCar Detroit Chevrolet Dual Race, dans lequel l’espagnol Alex Palou (Ganassi) a cédé la tête au Mexicain Patrick O’Ward qui a succédé à Marcus Ericsson qui s’était imposé dans la course de samedi.

Palou, qui a été blessé par une fin de course convulsive avec quelques drapeaux jaunes, a terminé troisième et reste deuxième au général à un point de O’Ward. Quatrième podium de la saison pour le coureur catalan parti de la quatrième place, avec un avantage sur ses deux principaux poursuivants, Scott dixon Oui Canard O’Ward, Il est parti de la huitième ligne.Le Catalan, sans le fardeau des pénalités qu’il a purgées samedi, a fait une bonne course, s’appuyant sur l’expérience et roulant à tout moment sur les podiums, contrôlant ses rivaux. Il a même gagné une place sur la grille grâce à l’arrêt anticipé de Rinus VeeKay. Le même qui peu de temps après a envoyé à la frette toute option jouant avec Ericson. Crevaison et arrêt supplémentaire pour ouvrir la voie à Palou. Mais plusieurs émotions manquaient encore à la course, qui ont été sauvées pour les 20 derniers tours sous forme de drapeaux jaunes. Le premier, avec Jimmie Johnson et une vrille, la seconde due à un petit incendie qui s’est déclaré dans le frein gauche de la voiture du Français Romain Grosjean. Il a lui-même couru chercher un extincteur et a essayé d’éteindre le feu jusqu’à ce que les commissaires arrivent et le mettent hors de danger.

Il a saisi l’occasion O’Ward qui a poursuivi son retour et risqué dans les deux temps forts. Dans la seconde, à sept tours de la fin, il est allé à Rahal, puis à Palou et enfin à Herta sauter pour Newgarden. L’Arrow McLaren SP-Chevrolet a donné le maximum, atteignant même l’Américaine. Dans cette bataille, Herta a longé le virage trois lorsqu’il a tenté de dépasser ceux de devant, une situation dont le Catalan a profité pour traquer la troisième place alors qu’il voyait comment Canard J’ai finalement réussi à passer à Newgarden et signer la victoire.

Avec peu de marge d’avance, celui de Ganassi s’est battu pour la deuxième place mais n’a pas atteint son objectif et a terminé troisième en se défendant contre Herta.

La victoire est la neuvième d’Arrow McLaren au championnat et la deuxième pour O’Ward, le seul à avoir remporté deux courses cette saison. Afin de Palou marque le quatrième podium du parcours, avec notamment la victoire à Barber.