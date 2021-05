Pam et Tommy Photos montrent Lily James dans le rôle de Baywatch Pamela Anderson ⋆ .

Lily James et Sebastian Stan ont récemment choqué les fans avec leur grande transformation pour la prochaine série Hulu Pam et Tommy. James a épaté dans une tenue en cuir, tandis que Stan ressemblait à Tommy Lee sur leurs photos de reconstitution.

Maintenant, nous jetons un coup d’œil à James dans le rôle le plus emblématique de Pamela Anderson, BaywatchCJ Parker. James ressemble à la bombe blonde dans son maillot de bain une pièce rouge. De nombreux fans sur les réseaux sociaux affirment qu’ils auraient pensé que les photos étaient d’Anderson s’ils n’avaient pas de contexte.

Découvrez les photos de Lily James dans le rôle de Baywatch Pamela Anderson ci-dessous:

Pam et Tommy suit la relation tumultueuse entre le batteur / co-fondateur de Motley Crüe et l’ancienne star / mannequin de Baywatch, y compris l’incident notoire au cours duquel leur sex tape de lune de miel a été volée puis divulguée au public. Bien qu’elle soit incluse, l’histoire ne se concentrera pas sur le scandale, mais explorera plutôt leur relation remontant à leur mariage après seulement 96 heures de connaissance.

La mini-série de 8 épisodes verra Stan et James rejoints par Seth Rogen (C’est la fin) comme l’homme qui a volé la sex tape du couple et l’a vendue, et Nick Offerman (Parcs et loisirs) comme l’imprésario porno Oncle Miltie. La réalisation de la série est Craig Gillespie, qui a déjà travaillé avec Stan dans le film acclamé de 2017 Moi, Tonya. Le scénario est écrit par Rob Siegel, tandis que Rogen et Evan Goldberg produiront à travers leur bannière Point Grey. Les autres producteurs incluent Dave Franco, Sue Naegle, Dylan Sellers de Limelight et Megan Ellison d’Annapurna.