Pam & Tommy, le drame de Lily James et Sebastian Stan, trouve la chaîne britannique ⋆ .

Lily James joue le rôle de Pamela Anderson (Photo : Hulu)

Pam & Tommy, le drame controversé de Lily James et Sebastian Stan, a officiellement trouvé une chaîne britannique.

La série, basée sur la vie de Pamela Anderson et Tommy Lee, sera présentée en exclusivité sur Disney + Star.

Il rejoindra les goûts de Welcome To Wrexham de Ryan Reynolds et Rob McElhenney, et la prochaine série Kardashian Jenner.

Lily joue le rôle de Pamela dans la série à venir, avec des fans stupéfaits de son incroyable transformation – équipe de maquillage, nous nous inclinons devant vous.

L’actrice de Mamma Mia 2 est complètement méconnaissable dans le rôle alors qu’elle s’associe à la star des Avengers Sebastian, 38 ans, dans le rôle de Tommy, 58 ans.

Lily, 32 ans, a été aperçue en train d’enfiler le maillot de bain rouge emblématique Baywatch de Pamela, se promenant dans des survêtements en velours bleu et publiant des clichés séduisants alors qu’elle entre dans le personnage.

Cependant, alors que Lily est tout à fait dans le rôle, Pamela, 53 ans, ne serait pas impressionnée par la série.

Lily a partagé des clichés du tournage (Photo : @ilyjamesofficial/Instagram/.)

« Pamela n’a pas l’intention de regarder cette horrible émission de Dieu, absolument pas. Jamais », aurait déclaré une source au Sun.

“Elle n’a jamais entendu parler des acteurs qui la jouent ou la jouent Tommy, et se fiche de les connaître.”

Ils ont ajouté que Pamela et sa famille “pensent que le spectacle est une imitation bon marché”, déclarant: “Tout cela est une blague pour eux”.

Pamela aurait refusé d’être consultée sur la production après avoir été contactée par les producteurs.

Son amie Courtney Love s’est également prononcée contre la série, la qualifiant de “f ** king scandaleux”.

Pamela n’aurait apparemment pas l’intention de regarder la série (Photo: WireImage)

Dans une publication sur Facebook, l’auteur-compositeur-interprète a rappelé ce que c’était que lorsque la sex tape de Pamela et Tommy a été volée et divulguée au public, affirmant que cela avait “détruit” son ami proche.

Partageant une photo d’un article sur l’émission, l’homme de 56 ans a écrit: “Je trouve cela tellement scandaleux.”

Elle a expliqué que lorsque la sex tape est sortie, elle faisait un disque à l’époque à LA.

Courtney a déclaré que « TOUS ! Les ingénieurs / producteurs / propriétaires du personnel regardaient la sex tape avec une énorme schadenfraude », ajoutant: « C’était dégoûtant. J’ai interdit à quiconque d’en discuter.

«Cela a détruit la vie de mon amie Pamela. Absolument, dit-elle.

Quatre jours après leur première rencontre en 1995, Pamela et Tommy se sont mariés sur une plage de Cancun.

Ils se sont mariés pendant trois ans et partagent deux fils : Brandon Thomas, né en 1996, et Dylan Jagger, né en 1997.

Après avoir filmé leurs activités sexuelles sur une cassette vidéo pendant leur lune de miel, la cassette a été volée à leur domicile et distribuée en ligne, un incident qui sera décrit dans Pam et Tommy.

Pam et Tommy devraient être diffusés plus tard cette année sur Hulu.

