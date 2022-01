Pam & Tommy remorque

Il est déjà sorti en Remorque Pam & Tommy, série Hulu, sur la célèbre vidéo intime de Pamela Anderson et Tommy Lee, avec Lily James, Sebastian Stan et Seth Rogen.

Basée sur l’incroyable histoire de la vidéo de Pamela Anderson (Lily James) et Tommy Lee (Sebastian Stan), qui a été volée dans la résidence du couple par un entrepreneur agaçant (Seth Rogen), la vidéo est passée d’une vidéo VHS curieuse et underground à une sensation mondiale quand il a frappé Internet en 1997.

A Love Story, Criminal Mischief, and Cautionary Story, la courte série originale en huit parties explore l’intersection de la vie privée, de la technologie et des célébrités, retraçant les origines de notre « ère de la télé-réalité » actuelle à un film volé vu par des millions de personnes mais destiné d’avoir un public de seulement deux.

Ok, Lily James ressemble à Pamela, ils ont utilisé beaucoup de maquillage, de perruques et de maquillage prothétique, vous savez, pour les seins. Sebastian ressemble à Tommy Lee, et bien que Pamela Anderson elle-même ait dit qu’elle n’approuvait pas la série et l’a qualifiée de « blague et copie bon marché » … OMG! Je veux la voir! J’aime quand ils font un film ou une série basé sur la vraie vie et que les personnages principaux ressemblent aux personnes qu’ils incarnent. Merci beaucoup! MDR! C’est un biopic de style comédie, il ouvre le 2 février.

Voici une photo comparative entre les protagonistes de la série et le couple royal. À gauche, Sebastian et Lily, et à droite, Tommy Lee et Pamela.