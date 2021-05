Pamela Anderson est mécontente de la transformation de Lily James en elle

“Pamela n’a pas l’intention de voir ce spectacle horrible, absolument pas. Jamais. Elle n’a jamais entendu parler des acteurs qui la jouent elle et Tommy, et cela ne la dérange pas de les rencontrer. Elle et sa famille pensent que le spectacle est une imitation bon marché. Tout est une blague pour eux», A déclaré la source.

La série limitée qui sera diffusée sur Hulu et racontera l’histoire d’amour d’Anderson et Lee et de tous les tollé sa vidéo de sexe virale a causé, qui était en fait le premier de l’histoire du showbiz. Le synopsis se lit comme suit: “une série comique limitée sur la véritable histoire derrière le sortie de la première vidéo virale de l’histoire: la sex tape de Pamela Anderson et Tommy Lee“.