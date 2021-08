Pamela Anderson et Cindy Crawford ont regardé le combat préféré de Dana White JAMAIS alors que Matt Hughes a claqué Frank Trigg à travers l’octogone à l’UFC 52 à Las Vegas

Dana White a vu plus de combats que vous ne pouvez l’imaginer, le président de l’UFC étant complètement engourdi à la vue des embruns sanglants et de la sueur qui volent.

En tant que leader de la plus grande et la plus dominante organisation de MMA existante, l’homme de 52 ans a vu les plus grands combattants de l’histoire s’affronter.

.

White a eu le privilège de voir les plus grands combattants de l’UFC de l’histoire s’affronter

Pourtant, par-dessus tout, son combat préféré reste le match revanche entre Matt Hughes et Frank Trigg à l’UFC 52 en 2005 pour le titre mondial des poids welters.

Assis en dessous du match revanche de Randy Couture avec Chuck Liddell et l’affrontement des poids légers et lourds de Renato Sobral avec Travis Wiuff, peu auraient pu prédire à quel point l’affrontement pour le titre de 170 livres deviendrait emblématique.

Hughes avait soumis Trigg en novembre 2003 à l’UFC 45 et n’avait aucune envie d’affronter à nouveau son ancien ennemi, ayant enfermé un étranglement arrière nu avec une telle facilité la première fois.

“Pour moi, les revanches ne profitent qu’au perdant du premier combat”, a-t-il déclaré à l’UFC. « Je n’avais rien à gagner. Et Dana m’a appelé avec ça et j’ai dit : ‘Dana, je ne veux pas de ce combat.’ Il dit : ‘Je comprends, mais c’est tout ce que nous avons pour le moment.’ D’accord.”

.

Trigg a eu Hughes dans un monde de problèmes à l’UFC 52 dans leur suite

Pourtant, les victoires contre Dennis Hallman et Renato Verissimo avaient propulsé «Twinkle Toes» dans la course au titre une fois de plus.

La rivalité était également très réelle, comme cela a été illustré la nuit où Trigg s’est si proche de Hughes lors de la mise au jeu, le champion en titre a ressenti le besoin de repousser son adversaire.

Devant 17 000 fans (dont Pamela Anderson et Cindy Crawford), Hughes a pris un genou bas à l’aine dans le corps à corps et a supplié l’arbitre Mario Yamasaki de l’aider.

Il n’est jamais venu et Trigg a déchargé avec les mains gauche et droite pour laisser tomber le champion et même réussir à verrouiller lui-même un étranglement arrière nu.

.

Le championnat du monde des poids welters semblait destiné à changer de mains à Las Vegas

.

Essayez de regarder Hughes ressusciter et claquer Trigg sans avoir la chair de poule, nous vous défions

“Je pensais que la ceinture était à moi quand je l’ai assommé, quand je l’ai écrasé et l’ai posé”, a déclaré Trigg. « Le combat est terminé, c’est relativement facile à ce stade. Il est à terre, il est tombé, le combat doit être terminé et Mario ne l’a tout simplement pas arrêté.

Incroyablement, Hughes s’est libéré et a produit l’un des moments de MMA les plus viraux de l’histoire – ramassant le challenger et le faisant traverser de l’autre côté de l’octogone avant de le claquer avec force.

À partir de ce moment-là, c’était effectivement le début de la fin alors que Hughes faisait pleuvoir des coups de poing et des coudes pour ouvrir son adversaire et attendre que le sang coule dans ses yeux avant de verrouiller un autre RNC.

Le combat a été le premier à être intronisé dans l’aile Fight du Temple de la renommée de l’UFC et reste le combat préféré de White de sa carrière légendaire.

.

Le fan de l’UFC Crawford était présent pour le combat, ainsi que la star de Baywatch Pamela Anderson

“Quand je dis mon combat préféré, je veux dire MMA, boxe – c’est mon combat préféré”, a-t-il déclaré à l’UFC.

“La trame de fond derrière celui-ci est que j’appelle Hughes et qu’il déteste ce gars. J’ai dit : ‘Tu dois encore combattre Trigg’.

«Il me dit:« Je le déteste, je l’ai déjà battu et je ne le battrai jamais de manière plus impressionnante que la première fois. Je ne dis pas que je ne vais pas le combattre, je dis juste que ça craint.

«Des tonnes de bavardages et de va-et-vient entre ces deux-là, au point que lors de la confrontation, Trigg sort et touche littéralement le visage de Matt avec son visage. Et Hughes le pousse en arrière.

“Trigg donne un coup de pied à Matt dans les noix et l’arbitre ne le voit pas. Ensuite, Trigg se fait étouffer à l’arrière et Matt a dit des trucs comme : « Qui s’étouffe à l’arrière nu dans une bagarre ? Vous devez être comme une ceinture blanche pour être étranglé à l’arrière-nu » – et maintenant Matt s’étouffe à l’arrière et on dirait que le combat est terminé.

« Je ne sais pas comment il a fait ; de s’allonger sur le sol, il prend Trigg sur sa tête, sur son épaule, et parcourt littéralement toute la distance de l’Octogone. 17 000 personnes ont sauté de leurs sièges en même temps et le toit s’est presque détaché de ce bâtiment.

“Le plus grand combat que j’aie jamais vu, jamais participé. C’était mon combat préféré de tous les temps.

Quant à Hughes, ce fut un double coup dur avec le combat ajouté au Temple de la renommée et l’homme lui-même prenant sa place dans l’aile des Pionniers.