Pamela Anderson et Tommy Lee Sex Tape Scandal Centre de la série Star-Studded Hulu

Hulu a publié mercredi soir un nouveau teaser pour Pam & Tommy, la nouvelle série limitée sur la star de Baywatch Pamela Anderson et le scandale de la sex tape du batteur de Motley Crue Tommy Lee dans les années 90. Le premier regard sur le spectacle étoilé n’a pas déçu. Mettant en vedette Sebastian Stan dans le rôle de Lee et Lily James dans le rôle d’Anderson, Pam & Tommy ressemble à un look vêtu de cuir à une époque sombre de la culture pop.

Lee et Anderson se sont mariés en 1995 quatre jours seulement après leur rencontre, et le couple à indice d’octane élevé a fait une sex tape alors qu’ils étaient en lune de miel. Ils avaient l’intention de la garder privée, mais un plombier mécontent, joué par Seth Rogen, a volé la cassette et a fini par la diffuser en ligne, ce qui en fait la première sex tape du genre. La série met également en vedette Nick Offerman, Taylor Schilling, Andrew Dice Clay, Pepi Sonuga, Spencer Granese et Mozhan Marnò. Les trois premiers épisodes de Pam & Tommy seront diffusés le mercredi 2 février, le reste des épisodes étant diffusé chaque semaine.

Anderson et Lee ont finalement divorcé trois ans plus tard après une relation très mouvementée. Lee a même passé du temps en prison pour violence conjugale. Le rockeur a été accusé vers la fin de leur mariage où Lee aurait attaqué Anderson alors qu’elle tenait leur fils en bas âge, laissant la jeune actrice avec des contusions et un ongle déchiré. Lee a ensuite été condamné à six mois dans une prison du comté de Los Angeles. Les deux partagent deux enfants ensemble, Brandon Thomas Lee, 25 ans, et Dylan Jagger Lee, 23 ans.

Depuis que James et Stan ont commencé à filmer la nouvelle série, les spectateurs sont choqués de voir à quel point ils ressemblent au vrai couple qu’ils représentent. Dans un premier regard partagé par Seth Rogen, les fans n’en croyaient pas leurs yeux. Stan était paré d’un look torse nu avec des cheveux et un jean noir de jais, avec ses tatouages ​​et un collier en chaîne. James arborait le célèbre look blond d’Anderson avec un chignon sexy et un tatouage de fil de fer barbelé sur son bras alors qu’elle se penchait pour mordre l’anneau de mamelon de son homme. Les deux ont recréé une vraie photo prise par Anderson et Lee lorsqu’ils étaient ensemble.

Sur une deuxième photo partagée par l’acteur, James portait une tenue en cuir noir moulante alors qu’elle levait la main vers la caméra. Plusieurs utilisateurs de médias sociaux étaient incrédules qu’il s’agisse en fait de James habillé parce qu’elle ressemblait tellement à Anderson elle-même. L’émission couvrirait tous les aspects de leur relation, y compris leur fuite de sex tape de lune de miel. En fait, leur histoire d’amour s’est déroulée si rapidement que la mère d’Anderson a avoué qu’elle avait découvert leur mariage via le magazine PEOPLE. Il est important de noter que ni Anderson ni Lee n’ont participé à la création de ce spectacle.