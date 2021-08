Pamela Brown Grills de CNN, secrétaire du DHS, Alejandro Mayorkas 10z viral

CNN Paméla Brun Secrétaire à la sécurité intérieure grillé Alejandro Mayorkas vendredi sur la crise à la frontière sud. À un moment de l’interview, elle lui a posé des questions sur l’audio de lui parlant aux agents de la patrouille frontalière. L’audio a été divulgué à Fox News par une source de la Border Patrol.

“Il y a quelques jours, j’étais au Mexique, et j’ai dit regardez, vous savez, si, si nos frontières sont la première ligne de défense, nous allons perdre et ce n’est pas durable”, a déclaré Mayorkas sur l’enregistrement. “Nous ne pouvons pas continuer comme ça, nos gens sur le terrain ne peuvent pas continuer et notre système n’est pas conçu pour cela.”

En parlant avec Mayorkas, Brown s’est tourné vers l’enregistrement. “Je veux vous poser des questions sur cet enregistrement audio que Fox News a obtenu de vous parlant d’agents de patrouille frontalière”, a-t-elle déclaré. « Allons-nous perdre ? Les douanes et la patrouille frontalière sont-elles à un point de rupture en ce moment ? »

Mayorkas a répondu : « Nous n’allons pas perdre. Comme je l’ai expliqué très clairement tout au long de la journée d’hier lors de chacune de mes réunions le long de la frontière, que ce soit avec des agents des patrouilles frontalières, d’autres responsables de l’application des lois, des dirigeants civiques, des membres de la communauté, nous avons un plan, nous exécutons notre plan , cela prend du temps, mais nous ne perdrons pas.

Brown a répondu : « Mais si ce rythme se poursuit, combien de temps encore avant que nous soyons à un point de rupture avec [Customs and Border Patrol]? Que vous ont dit les agents ? Vous leur parliez en personne. Avez-vous eu le sentiment d’eux qu’ils ressentent cela ? »

“Eh bien, ce que je leur ai communiqué, et ils ont très bien compris, c’est le fait que nous ne sommes pas seuls dans cette affaire en tant que gouvernement des États-Unis”, a répondu le secrétaire. «Mais c’est un problème régional. Nous travaillons avec les pays d’origine non seulement pour lutter contre les causes profondes, non seulement pour développer des voies alternatives sûres, ordonnées et humaines pour que les personnes demandent une aide en vertu de la loi des États-Unis. Non seulement nous travaillons avec ces pays et avec le Mexique à cet égard, mais nous travaillons également ensemble pour interdire la migration irrégulière et attaquer les organisations de passeurs.

Regardez ci-dessus via CNN.

Une astuce que nous devrions connaître ? conseils@mediaite.com