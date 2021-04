Pampelune bat le Cantolagua au Municipal Cantolagua (2-3)

17/04/2021 à 23:13 CEST

le Pampelune a remporté le Cantolagua 2-3 lors du match organisé ce samedi au Municipale de Cantolagua. Grâce à ce résultat, l’équipe de Pampelune est la première, tandis que le Cantolagua Il est troisième à la fin du duel.

Le jeu a commencé d’une manière favorable pour lui Pampelune, qui en a profité pour ouvrir le score avec un but de Arano à la 9e minute. L’équipe visiteuse a de nouveau marqué, se distançant grâce au succès devant le but par Gil à la limite de la fin, en 44, clôturant ainsi la première mi-temps avec un 0-2 au tableau de bord.

En seconde période est venu le but de l’équipe Sangüesino, qui a réduit la différence avec un but de Julen Úriz dans la minute 57. Plus tard, les habitants ont de nouveau marqué grâce à un but de Ayesa à la 80e minute qui a établi le 2-2 pour le Cantolagua. Mais plus tard, l’équipe de Pampelune a dépassé son équipe grâce à un peu de gracieux peu de temps avant la fin, plus précisément en 88, terminant ainsi le match avec un score final de 2-3.

L’entraîneur du Cantolagua a donné accès à Asier Sanchez Oui Pablo Gil pour Dani Navarrete Oui Jon, Pendant ce temps, il Pampelune a donné le feu vert à Ayestarán, Ocana, maigrir Oui Larumbe, qui est venu remplacer Boiro, Ivan Breñe, Hector Goñi Oui Garcia.

L’arbitre a montré quatre cartons jaunes, dont trois au Cantolagua (Luis Ongay, Astigarraga Oui Ayesa) et un à Pampelune (Eneko Gamarra).

Avec ce résultat, le Cantolagua reste avec 32 points et le Pampelune il monte à 36 points.

Le lendemain, l’équipe de Sangüesino jouera à l’extérieur contre le Itaroa Huarte, Pendant ce temps, il Pampelune cherchera le triomphe dans son fief devant lui Murchante.

Fiche techniqueCantolagua:Pablo, Julen Úriz, Zugarrondo, Ander Blanco, Luis Ongay, Izco, Echeverri, Jon (Pablo Gil, min 85), Dani Navarrete (Asier Sanchez, min 55), Astigarraga et AyesaPampelune:Eneko, Amadoz, Garrido, Arano, Gil, Eneko Gamarra, Boiro (Ayestarán, min.46), Ivan Breñe (Ocaña, min.71), Garcia (Larumbe, min.86), Bueno et Hector Goñi (Delgado, min. 83)Stade:Municipale de CantolaguaButs:Arano (0-1, min.9), Gil (0-2, min.44), Julen Úriz (1-2, min.57), Ayesa (2-2, min.80) et Garrido (2-3 , au moins 88)