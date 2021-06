Pampelune continue dans les éliminatoires de la promotion de la troisième division après avoir éliminé Valle Egüés en quarts de finale (1-2)

in

06/06/2021 à 23:42 CEST

le Pampelune sera en demi-finale des éliminatoires de la promotion de la troisième division après avoir battu 1-2 à Vallée d’Egüés ce samedi dans le Sarriguren. Avec ce triomphe, le Pampelune Il poursuivra sa participation aux playoffs de promotion de troisième division, où il disputera son prochain match en demi-finale de la compétition.

La première partie du jeu a commencé d’une manière favorable pour lui Pampelune, qui a créé le lumineux avec un peu de Chaussure quelques instants après le début du match, à la 5e minute. L’équipe de Pampelune a de nouveau été ajoutée à la 23e minute avec un but de Arano. Cependant, l’équipe locale à la minute 30 a réduit les écarts grâce à un but de Morilles, concluant la première mi-temps avec le score de 1-2.

Aucune des deux équipes n’a réussi à marquer en seconde période, le duel s’est donc terminé sur un score de 1-2.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur de la Vallée d’Egüés a donné accès à Outeiral, Ayesa Oui Guembé pour Pablo Goni, César Iriarte Oui Olague, Pendant ce temps, il Pampelune a donné accès à Garcia, Algarve, Asier Benito et Hector Goñi pour Ivan Breñe, Lorente, Arano Oui Chaussure.

L’arbitre a averti par un carton jaune de Zuazu par le Vallée d’Egüés déjà Ayestarán par l’équipe de Pampelune.

Avec cette victoire, les joueurs de la Pampelune Ils joueront leur prochain match dans les éliminatoires de la promotion de la troisième division en demi-finale, tandis que le Vallée d’Egüés était hors compétition.

Fiche techniqueVallée d’Egüés :Larumbe, Redin, Olague (Guembe, min.84), Iriarte, Zuazu, Morillas, Pablo Goñi (Outeiral, min.71), Mikel Casado, Garcia, César Iriarte (Ayesa, min.84) et ZuazuPampelune :Aldave, Ayestarán, Gil, Garrido, Lorente (Algarra, min.75), Amadoz, Arano (Asier Benito, min.86), Zapata (Hector Goñi, min.89), Eneko Gamarra, Ivan Breñe (Garcia, min.75 ) et bonStade:SarrigurenButs:Zapata (0-1, min. 5), Arano (0-2, min. 23) et Morillas (1-2, min. 30)