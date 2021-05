Panacea Biotec atteint le circuit supérieur de 5%, atteignant son sommet de 52 semaines sur la production de vaccin Spoutnik V en Inde

L’action Panacea Biotec se négociait près de son plus haut sur 52 semaines de Rs 407,20 pièce, touché le 28 avril 2021.

Le cours de l’action Panacea Biotec a atteint 5% du circuit supérieur à Rs 406,10 chacun sur l’ESB après que la société, avec le Fonds d’investissement direct russe (RDIF), a annoncé le lancement de la production du vaccin russe Spoutnik V contre le coronavirus. Le premier lot produit dans les installations de Panacea Biotec à Baddi sera expédié au Centre Gamaleya pour un contrôle qualité. L’action Panacea Biotec se négociait près de son plus haut de 52 semaines de Rs 407,20 pièce, touché le 28 avril 2021. La société dans un communiqué de presse a déclaré que la production à grande échelle du vaccin devrait commencer cet été. Les installations de l’entreprise sont conformes aux normes GMP et sont préqualifiées par l’OMS. “Panacea Biotec semble surachatée et elle pourrait passer à Rs 425. Les investisseurs à long terme devraient attendre un plongeon près de Rs 365 pour réintégrer l’action pour de meilleurs rendements”, a déclaré AR Ramachandran, co-fondateur et formateur de Tips2Trades, à Financial Express en ligne.

En termes de volume échangé, 61 000 actions de Panacea Biotec ont échangé des mains sur l’ESB, tandis qu’un total de 2,30 actions lakh s’est échangé sur NSE, jusqu’à présent en intrajournalier. Spoutnik V a été enregistré en Inde sous la procédure d’autorisation d’utilisation d’urgence le 12 avril 2021 et la vaccination contre le COVID-19 avec le vaccin russe a commencé le 14 mai. Comme annoncé en avril, le RDIF et Panacea ont convenu de produire 100 millions de doses par an du vaccin SputnikV. À ce jour, Spoutnik V a été enregistré dans 66 pays du monde avec une population totale de plus de 3,2 milliards de personnes. L’efficacité de Spoutnik V est de 97,6% sur la base de l’analyse des données sur le taux d’infection à coronavirus parmi les personnes vaccinées en Russie avec les deux composants de Spoutnik V du 5 décembre 2020 au 31 mars 2021, a déclaré la société dans un communiqué.

Les actions de Panacea Biotec ont atteint un creux de 52 semaines à 141,56 Rs chacune le 2 juin 2020. «La production de Spoutnik V soutient les efforts des autorités indiennes pour abandonner la phase aiguë du coronavirus dès que possible, tandis que le vaccin sera également exporté à une étape ultérieure pour aider à empêcher la propagation du virus dans d’autres pays du monde », a déclaré Kirill Dmitriev, PDG du Fonds d’investissement direct russe. Le vaccin utilise deux vecteurs différents pour les deux injections au cours d’une vaccination, fournissant une immunité d’une durée plus longue que les vaccins utilisant le même mécanisme d’administration pour les deux injections.

