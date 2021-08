Panacée va fabriquer 25 millions de doses de vaccin Spoutnik

in

Le vaccin Spoutnik V a déjà reçu une autorisation d’utilisation d’urgence en Inde.

La société pharmaceutique et biotechnologique Panacea Biotec a déclaré jeudi que la société avait conclu un accord de licence et de fabrication avec le Fonds d’investissement direct russe (RDIF) et les laboratoires du Dr Reddy pour fabriquer 25 millions de doses de vaccin Spoutnik V.

Panacea a signé l’accord avec Human Vaccine Limited Liability Company (une filiale de RDIF), Generium Joint Stock Company et Dr Reddy’s pour produire le vaccin Spoutnik. Conformément à l’accord, Panacea produirait le vaccin Sputnik V en utilisant la substance médicamenteuse prête à l’emploi fabriquée par Generium en Russie, puis fournirait la totalité de la quantité au Dr Reddy’s pour distribution en Inde, a déclaré la société dans un dossier réglementaire sur l’ESB.

