Panama Papers : la Direction de l’exécution convoque Aishwarya Rai Bachchan

Le nom d’Aishwarya Rai faisait partie des 500 Indiens qui figuraient sur la liste alléguant une fuite massive de 11,5 millions de dollars de documents fiscaux exposant des entités offshore secrètes.

La Direction de l’exécution a convoqué l’acteur Aishwarya Rai Bachchan dans le cadre de l’enquête sur l’affaire des Panama Papers par une équipe d’enquête spéciale composée d’officiers de diverses agences gouvernementales, a rapporté l’agence de presse ANI. C’est la troisième fois que ED lui demande de comparaître devant elle. Elle avait demandé l’ajournement à deux reprises.

La fuite des Panama Papers est apparue en 2016 lorsque The Indian Express, en collaboration avec le Consortium international des journalistes d’investigation et Suddeutsche Zeitung, Munich, a rapporté avoir cité des dossiers tenus par Mossack Fonseca (MF), une société panaméenne qui aide à s’installer à l’étranger. entités, qu’Aishwarya Rai et sa famille faisaient partie d’une société constituée aux îles Vierges britanniques. Les BVI sont un paradis fiscal. Le rapport alléguait que Rai, son père Kotedadi Ramana Rai Krishna Rai, sa mère Vrinda Krishna Raj Rai et son frère Aditya Rai avaient été nommés administrateurs d’Amic Partners Limited le 14 mai 2005. Amic Partners Limited avait un capital autorisé initial de 50 000 $.

Le nom de Rai faisait partie des 500 Indiens qui figuraient sur la liste alléguant une fuite massive de 11,5 millions de dollars de documents fiscaux exposant des entités offshore secrètes. La liste comprenait également le nom de la superstar de Bollywood et du beau-père de Rai, Amitabh Bachchan.

Le SIT multi-agences enquêtant sur la fuite des papiers du Panama enquêtait sur 426 Indiens et avait détecté de l’argent noir de plus de 1 000 crores de roupies dans les cas.

En réponse à l’exposé, Aishwarya Rai avait mis en doute la véracité des rapports ainsi que celle de l’ICIJ tout en qualifiant les allégations de « totalement fausses et fausses ».

