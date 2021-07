PANAMA VS GRENADE, GOLD CUP 2021, AUJOURD’HUI 20 JUILLET

in

Ici, nous vous disons où regarder en direct Oui LIBRE, le match entre Panama vs Grenade, en duel correspondant au tournoi Coupe d’or 2021, le jeu sera joué ceci Mardi 20 juillet.

Il ne reste plus qu’un match dans ce groupe D de la Gold Cup et le Panama doit le gagner pour pouvoir atteindre la deuxième place à égalité avec le Qatar, avec 4 points, et qui malgré son statut d’invité menace de gâcher la place pour Panama.

Le Panama a 1 point en 2 matchs et un bilan de 0 victoire, 1 nul et une défaite avec 5 buts marqués et 6 encaissés.

L’équipe doit gagner ce match contre la pire équipe du groupe et espérer que le Qatar perde contre le Honduras.

Panama jouera contre Grenade dans le Stade de la ville d’Orlando à 20h00 Mexique dans un duel correspondant au tournoi des Coupe d’or 2021.

Horaires COSTA RICA VS JAMAICAQUE

États-Unis : 20h00 (HE) / 18h00 (PT)

Mexique : 20h00

Equateur : 20h00

Colombie : 20h00

Pérou : 20h00

Argentine : 21h00

Chili : 20h00

LIENS DE TRANSMISSION

