Panamanian Stephens guide Aragua vers la phase de groupes sud-américaine

04/08/2021 à 05:14 CEST

. / Caracas

le Aragua a été imposé ce mercredi Mineurs pour 1-2 dans le duel des équipes vénézuéliennes avec un but de l’attaquant panaméen Alfredo Stephens, et l’équipe Aurirrojo s’est qualifiée pour la toute nouvelle phase de groupes de la Copa Sudamericana, dont cette édition a un nouveau format. Stephens a marqué le but qui a mis les chiffres définitifs sur le tableau de bord 45 minutes après le début de la première mi-temps, après avoir frappé de la tête un ballon qui a été libéré par le gardien de Mineros Héctor Pérez. Ce but a sauvé Aragua de l’élimination précoce, puisque la série globale était alors dominée par Mineros 2-1, qui a remporté le match aller il y a trois semaines 0-1. Le score global de 2-2 a favorisé Aragua pour avoir marqué deux fois en tant que visiteur.

Mineros est allé de l’avant avec le but du volant Ely Valderrey juste à 8 minutes, après que son tir de l’extérieur de la surface a dévié sur un défenseur araguéen et laissé le gardien Yhonatann Yustiz sans marge de manœuvre. Cependant, à partir de 15 minutes, Aragua a pris l’initiative et a poussé à la recherche de l’égalisation, qu’il a trouvé grâce au défenseur. Daniel Rivillo à 36. Sur ce jeu, Rivillo a marché sur la surface et a terminé avec de la puissance et une passe lancée de la droite. Le but a donné une nouvelle énergie à Aragua, qui a continué à chercher à démolir l’ardoise, ce que Stephens a finalement fait à la fin de la première mi-temps.

En seconde période, Mineros avait un plus grand contrôle du ballon, mais Aragua s’est appliqué en défense et a rejoint leurs lignes – ce qui impliquait le sacrifice en défense de Stephens – pour protéger le 1-2 et passer à la première phase de groupes du Sud-américain. Coupe.

L’autre représentant du Venezuela en Amérique du Sud sera connu jeudi, lorsque les Metropolitanos et Puerto Cabello se retrouveront dans la ville centrale de Valence. Les Metropolitanos ont l’avantage dans ce match nul après leur victoire 2-0 il y a trois semaines.