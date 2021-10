Panarin et Shesterkin mènent les Rangers contre les Maple Leafs 2-1 en prolongation

Artemi Panarin a marqué en prolongation, Igor Shesterkin a stoppé 40 tirs et les Rangers de New York ont ​​battu les Maple Leafs de Toronto 2-1 lundi soir.

Mika Zibanejad a inscrit un but et une passe pour New York (2-1-1), le 100e match à deux points de sa carrière dans la LNH.

Michael Bunting a marqué pour Toronto (2-1-1), qui a obtenu 21 arrêts de Jack Campbell.

Panarin l’a remporté à 3:48 d’une période supplémentaire frénétique de bout en bout lors d’une mise en jeu du côté des Maple Leafs. Il a joué un va-et-vient rapide avec Zibanejad avant de tirer sur Campbell.

Auston Matthews a fait ses débuts dans la saison avec les Maple Leafs après avoir raté les trois premiers matchs de Toronto alors qu’il terminait sa rééducation après une opération au poignet gauche.

CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE COUVERTURE SPORTIVE SUR FOXNEWS.COM

Le centre de 24 ans a fait face à la blessure lancinante une grande partie de la saison dernière lorsque le calendrier a été réduit à 56 matchs en raison de la pandémie de COVID-19, mais a toujours mené la LNH avec un sommet en carrière de 41 buts en seulement 52 matchs.

Le match de lundi était le premier de Toronto contre un adversaire américain depuis que les Blue Jackets de Columbus ont battu les Maple Leafs le 9 août 2020, pour remporter leur série de rondes de qualification au Scotiabank Arena dans la bulle des séries éliminatoires de la LNH.

Les sept franchises canadiennes de la ligue ont joué dans la seule division Nord en 2020-2021 en raison de restrictions frontalières liées à la pandémie liées aux voyages internationaux non essentiels.

L’assistance de lundi a été annoncée à 18 098, marquant le troisième match consécutif au Scotiabank Arena qui n’a pas été à guichets fermés.

Les Maple Leafs ont accueilli des foules de 18 493 et ​​18 211 la semaine dernière – les fans de 12 ans et plus doivent être complètement vaccinés et tous les spectateurs sont tenus de porter des masques lorsqu’ils ne mangent pas ou ne boivent pas – après avoir obtenu le feu vert du gouvernement provincial pour repousser les limites de capacité à 100%.

Les Maple Leafs considèrent que tout ce qui dépasse 18 819 est une salle comble, bien que l’équipe ait attiré 19 124 fans le 10 mars 2020, lors de son dernier match à domicile avant que la pandémie n’arrête le monde du sport.

Matthews n’a pas eu à attendre longtemps pour tester son poignet, mais Shesterkin a repoussé ses deux premiers tirs lors d’un avantage numérique de Toronto au début du premier.

Nils Lundkvist a frappé le poteau derrière Campbell à l’autre extrémité quelques minutes plus tard avant que Zibanejad n’ouvre le score sur un revirement lorsqu’il a arraché un tir qui a frappé le fer et a retourné la caméra de télévision à l’intérieur du filet de Toronto à 13:49.

L’ailier des Maple Leafs William Nylander, qui a marqué des points dans les trois matchs, a ensuite touché le poteau grâce à une passe de Matthews dans la zone neutre.

Toronto a égalisé 1:36 dans la seconde lorsque le tir de Morgan Rielly sur Shesterkin a décollé d’un Bunting dur pour son deuxième but en deux matchs.

Les Rangers, qui ont joué sans l’ailier Kaapo Kakko (blessure au haut du corps) et le centre Ryan Strome (protocole COVID-19), étaient sur leurs talons la majeure partie de la période alors que les Maple Leafs arrivaient par vagues.

Mais Shesterkin se tenait debout sur les chances de Travis Dermott et Matthews sur le suivi. Le gardien de New York a ensuite volé Matthews et Rielly pour garder le score à 1 malgré l’avantage de 53-20 de Toronto dans les tentatives de tir en 40 minutes.

Matthews a tiré son sixième coup de la nuit sur Shesterkin au début du troisième sur un cadeau des Rangers, mais a encore une fois été incapable de trouver un chemin.

Campbell n’avait pas grand-chose à faire à l’autre bout jusqu’à ce qu’il fasse un gros arrêt sur Sammy Blais au milieu de la période, ce qui a fait réagir la foule avec un chant retentissant « Souuuuup » en l’honneur du surnom du gardien de Toronto.

NOTES : Michael Hutchinson s’est déguisé en remplaçant de Campbell après que les Maple Leafs ont été forcés de signer le gardien de but de l’Université de Toronto Alex Bishop pour un contrat d’essai amateur d’une journée avant la victoire de 3-1 de samedi contre les Sénateurs d’Ottawa en raison d’une compression du plafond salarial avec Petr Mrazek (aine) indisponible. … Le choix no 2 au repêchage de la LNH en 2019, Kaapo s’est blessé en première période lors de la victoire de 3-1 de samedi à Montréal.

SUIVANT

Rangers : Jouez à Nashville jeudi soir.

Maple Leafs : Accueillez les Sharks de San Jose vendredi avant de partir en road trip aux États-Unis pour la première fois depuis mars 2020, commençant samedi à Pittsburgh.