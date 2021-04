Panasonic acquiert le fournisseur de plate-forme d’exécution Blue Yonder – WWD

Le géant de l’ingénierie industrielle et de l’électronique Panasonic Corp. a acquis Blue Yonder acheter les actions restantes du fournisseur de plate-forme d’exécution. Panasonic a déclaré que l’accord «accélère la mission de chaîne d’approvisionnement autonome partagée des entreprises».

Les actions restantes ont été achetées pour 5,6 milliards de dollars. En juillet, Panasonic a acquis 20% de Blue Yonder. “Y compris le remboursement de l’encours de la dette, l’investissement supplémentaire s’élève à 7,1 milliards de dollars, valorisant Blue Yonder à 8,5 milliards de dollars”, a déclaré Panasonic dans un communiqué tôt ce matin. «Un accord pour acheter les actions restantes de Blue Yonder a été conclu aujourd’hui entre Panasonic et les actionnaires existants New Mountain Capital et les fonds gérés par Blackstone.»

Blue Yonder était auparavant connu sous le nom de JDA Software Inc. et est considéré comme un chef de file dans le secteur des technologies d’exécution au service de l’industrie de la vente au détail. Les ventes annuelles sont d’environ 1 milliard de dollars. L’accord fait partie d’une vision stratégique plus large pour Panasonic. Dans sa déclaration d’aujourd’hui, la société a déclaré en avril 2022, le groupe Panasonic «passera à un système de société holding concentrant les ressources de gestion sur des activités stratégiques dans des domaines clés tels que l’innovation et l’automatisation de la chaîne d’approvisionnement».

Panasonic a déclaré que Yasuyuki Higuchi est le président-directeur général de la société de solutions connectées de Panasonic, qui deviendra Panasonic Connect Co. Ltd. le 1er avril 2022, et dirigera ce secteur d’activité tandis que le PDG de Blue Yonder, Girish Rishi, et l’équipe de direction élargie le feront. rejoignez la nouvelle organisation. » Panasonic a déclaré que la marque Blue Yonder «sera conservée et [the] l’entreprise fonctionnera au sein de la société Panasonic Connected Solutions Company. »

Peter Masucci, directeur général de New Mountain Capital, a déclaré que son entreprise «a commencé à construire Blue Yonder il y a plus de 10 ans, et l’entreprise s’est considérablement développée depuis. Masucci a déclaré qu’il était «fier d’avoir soutenu la transformation de l’entreprise en le premier fournisseur mondial de plates-formes d’exécution numérique de bout en bout».

Rishi a déclaré que l’association avec Panasonic «est le résultat de trois années de collaboration, d’abord avec Panasonic en tant que client de Blue Yonder, puis en tant que partenaire de coentreprise. Nous avons développé une confiance mutuelle et avons une vision commune d’une chaîne d’approvisionnement autonome qui offre une vie meilleure et un monde meilleur. En tant que plate-forme essentielle pour les moments essentiels, nous nous concentrons sans relâche sur la réalisation du potentiel de nos clients. »

Martin Brand, directeur général senior de Blackstone, a salué le partenariat avec New Mountain Capital et Panasonic «pour soutenir Girish et son équipe dans leur transformation de Blue Yonder en leader de la chaîne d’approvisionnement SaaS grâce à un investissement accéléré dans l’innovation et les capacités d’apprentissage automatique. L’entreprise aura un bel avenir au sein du groupe Panasonic. »

L’impulsion de l’accord a été motivée par les changements dans le commerce électronique et les nouvelles demandes sur la chaîne d’approvisionnement. Panasonic a déclaré que «le besoin de chaînes d’approvisionnement plus intelligentes, autonomes et sensibles à la périphérie a été considérablement accru par la pandémie COVID-19, la montée du commerce électronique et la prolifération des données». L’accord permettra aux clients «d’optimiser leurs chaînes d’approvisionnement en utilisant la puissance combinée de l’IA / ML et de l’IoT et des appareils de périphérie», a déclaré la société, ajoutant qu’en unifiant «les solutions d’approvisionnement, de demande et de commerce avec l’IoT et les technologies de pointe, les entreprises peuvent mieux utilisent des informations commerciales prédictives pour faire pivoter leurs opérations en temps réel. »

Le PDG de Panasonic, Yuki Kusumi, a déclaré que le groupe et Blue Yonder “ont la même mission de soutenir les opérations de première ligne des clients et nous avons une forte affinité dans nos cultures d’entreprise.”

«En fusionnant les deux sociétés, nous souhaitons créer un monde dans lequel les déchets sont éliminés de manière autonome de toutes les opérations de la chaîne d’approvisionnement et le cycle de l’amélioration durable se poursuit», a déclaré Kusumi. «Il y a encore beaucoup de telles pertes et stagnations dans les opérations de la chaîne d’approvisionnement, donc grâce à la réduction drastique du gaspillage de main-d’œuvre et de ressources, nous souhaitons fournir de meilleures méthodes de travail, et contribuer à la réforme de la gestion des clients ainsi qu’à la réalisation d’un société en utilisant avec soin des ressources mondiales limitées. Je suis convaincu qu’en combinant la puissance de Blue Yonder et de Panasonic, nous pouvons créer de l’innovation dans les chaînes d’approvisionnement mondiales. »

Panasonic a déclaré que l’accord avait été approuvé par chacun des conseils d’administration des sociétés et a déclaré qu’il devrait être conclu au cours du second semestre.