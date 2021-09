Panasonic : nouveaux téléviseurs JX600 et JX700

Avec des raccourcis vers Disney +, Netflix, YouTube et de nombreuses autres applications Google Play, et compatible avec les assistants vocaux.

Panasonic élargit sa gamme de téléviseurs 2021 avec l’introduction de deux nouvelles séries LED. Les modèles des séries JX700 et JX600 sont équipés d’une large gamme de contenus, d’applications et de services en streaming, complétant la qualité d’image renommée des téléviseurs Panasonic. La société a combiné des fonctionnalités avancées avec une grande polyvalence dans ces modèles.

Série JX700 avec Android TV

C’est une option intéressante pour profiter de milliers d’applications sans limites. Avec les téléviseurs Panasonic de la série JX700, les amateurs de divertissement auront accès à des centaines de milliers de films et de séries grâce aux possibilités offertes par Android TV. Les utilisateurs pourront télécharger des applications ou des jeux via Google Play, qui donne accès aux principales plateformes de divertissement et de contenu telles que Disney +, Netflix, HBO, Movistar, Amazon Prime Video ou YouTube.

Google Assistant est disponible sur la télécommande pour le contrôle vocal du téléviseur. Des milliers d’options sont disponibles, comme basculer entre les applications ou ouvrir des jeux sur le téléviseur. Vous pouvez également profiter d’autres possibilités plus avancées telles que la gestion des tâches, l’organisation du calendrier ou le contrôle rapide et facile des appareils domestiques intelligents.

Les utilisateurs peuvent connecter leur téléphone, tablette ou ordinateur portable au nouveau JX700 pour envoyer ou partager des films, des émissions, des applications ou des jeux sur le téléviseur grâce au Chromecast intégré.

Concernant l’image, la série JX700 comprend un panneau LED 4K Ultra HD compatible avec divers formats HDR (High Dynamic Range) tels que HDR10, Dolby Vision et HLG. De cette façon, une profondeur et un réalisme fantastiques des sources HDR peuvent être garantis.

Pour le traitement du son, Panasonic a introduit Dolby Atmos dans ces modèles, une technologie qui offre des expériences immersives et place les téléspectateurs au centre de l’action. De plus, grâce à ses quatre entrées HDMI, les utilisateurs pourront connecter différentes sources externes pour améliorer encore leur expérience TV.

Les téléviseurs de la série JX700 de Panasonic ont un design élégant et sans cadre, permettant une visualisation confortable du contenu à l’écran. Les modèles de cette série seront disponibles en argent et noir métallisé, avec différentes tailles : 75, 65, 55, 50 et 43 pouces.

Série Panasonic JX600 – Compatible avec Google Assistant et Amazon Alexa

Les nouveaux modèles de la série JX600 offrent une résolution 4K Ultra HD et regorgent de fonctionnalités très intéressantes. Par exemple, les utilisateurs auront accès à une multitude de contenus grâce à des applications de streaming telles que Netflix, Amazon Prime Video, YouTube ou Twitch. La série JX600 fonctionne avec Google Assistant ou Amazon Alexa, de sorte que le téléviseur peut être contrôlé avec n’importe quel appareil compatible.

Les joueurs pourront profiter du mode Jeu, qui améliore les paramètres de l’écran en fonction de l’intensité du jeu. Avec ce mode, une synergie parfaite est créée entre le téléviseur et le lecteur, réduisant la latence pour que l’action soit vue à l’écran en même temps que le joueur appuie sur les boutons de la manette.

Avec la prise en charge HDR et le traitement audio Dolby Atmos intégré, cette nouvelle série offre une qualité d’image et de son exceptionnelle. Les téléviseurs sont compatibles avec les normes HDR telles que Dolby Vision, HDR10 et HLG, permettant d’afficher des couleurs plus vives, ainsi que des niveaux de contraste et de luminosité plus élevés lors de la lecture de contenu HDR. Cela permet aux informations de couleur et de luminosité de changer de manière dynamique pour une image fascinante.

D’autre part, et grâce à DolbyAtmos, il est également possible de profiter d’une expérience sonore avec la meilleure clarté qui apporte du réalisme aux films, émissions, musique, sports et jeux vidéo.

Les téléviseurs de la série JX600 sont disponibles avec une finition en titane foncé. En ce qui concerne les tailles, ces modèles peuvent être trouvés en 65, 58, 55, 50 et 43 pouces.

www.panasonic.es