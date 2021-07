Panasonic True Wireless RZ-B100 : jusqu’à 16 heures d’autonomie

Légers et confortables, ils offrent des basses puissantes et une batterie longue durée avec une charge rapide.

Les Panasonic B100 sont faciles à utiliser grâce à leur commande tactile et vocale, qui vous permet de gérer facilement la musique, de passer des appels téléphoniques ou d’utiliser l’assistant intelligent.

Un seul peut être utilisé

Les nouveaux écouteurs B100 sont facilement et rapidement couplés via Bluetooth (5.0 avec SBC / AAC et une portée allant jusqu’à 10 mètres), obtenant un son entièrement synchronisé de la plus haute qualité. De son côté, la fonction Dual Connect permet d’utiliser chacun des écouteurs indépendamment, une fonctionnalité très utile pour recharger un casque tout en utilisant l’autre pour écouter de la musique ou prendre des appels, par exemple. De plus, le système XBS Extra Bass a également été intégré, ce qui garantit un son puissant.

Design ergonomique

La conception ergonomique du B100 s’adapte parfaitement à la forme des oreilles, créant un ajustement sûr et confortable. Les écouteurs ne pèsent que 5 grammes et sont conçus pour qu’aucun élément ne s’enfonce dans le conduit auditif, même pendant de longues périodes d’utilisation. De plus, les écouteurs sont résistants à l’eau et à la poussière selon la norme IPX4.

4 + 12 heures

Une fois complètement chargée, la batterie du casque peut offrir 4 heures d’autonomie, auxquelles il faut ajouter la capacité de l’étui de charge qui permet de stocker de l’énergie pour 12 heures d’utilisation supplémentaires. Au total, en ajoutant la capacité du boîtier et du casque, jusqu’à 16 heures d’autonomie peuvent être atteintes.

Les écouteurs RZ-B100W de Panasonic sont disponibles en noir et blanc.

69 euros

www.panasonic.es