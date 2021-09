PancakeSwap (CAKE) est-il un bon achat en octobre 2021 ?

in

PancakeSwap CAKE / USD est passé de 24 $ à moins de 18 $ depuis début septembre 2021, le prix actuel oscillant autour de 20 $. Les fondamentaux de cette crypto-monnaie continuent de s’améliorer ; Pourtant, PancakeSwap a décidé de retarder de plusieurs jours le “Project Pancake Squad”.

Analyse fondamentale : PancakeSwap a des coûts de transaction beaucoup plus bas qu’Ethereum ou Bitcoin

PancakeSwap est une plateforme décentralisée avec près de 3 millions d’utilisateurs qui ont effectué 31 millions de transactions au cours des trente derniers jours. PancakeSwap fonctionne sur la Binance Smart Chain et vous permet d’échanger n’importe quel jeton en connectant votre portefeuille.

Cette plate-forme décentralisée a des coûts de transaction beaucoup plus bas qu’Ethereum ou Bitcoin et, contrairement aux échanges centralisés comme Binance ou Coinbase, PancakeSwap ne détient pas vos fonds lorsque vous négociez. En d’autres termes, vous êtes détenu à 100% par votre propre crypto, et il est important de mentionner que vous pouvez gagner CAKE tout en soutenant PancakeSwap en pariant sur des jetons LP.

CAKE est un jeton qui alimente l’écosystème PancakeSwap, et vous pouvez l’utiliser pour voter pour des propositions, des NFT et acheter des billets sur la loterie PancakeSwap. Le jeton PASTEL peut également être misé sur des pools de sirop pour gagner des jetons gratuits, mais la stratégie consiste à laisser plus de PASTEL en circulation que la quantité de PASTEL produite.

Aux dernières nouvelles, PancakeSwap a pris la décision de retarder de plusieurs jours le “projet Pancake Squad” afin de s’assurer que ses développeurs aient suffisamment de temps pour répondre à tout changement qui pourrait être nécessaire après le lancement de la Marketplace.

«Pancake Squad est une nouvelle collection générative de 10 000 NFT différents, présentée par notre propre chef Cecy. Les lapins seront générés aléatoirement à partir de plus de 180 traits différents, avec des dizaines de milliers de combinaisons possibles. Aucune Pancake Squad NFT ne sera jamais complètement la même”, a rapporté l’équipe PancakeSwap.

PancakeSwap est construit par une équipe d’ingénieurs de classe mondiale, et cette plate-forme est suffisamment sécurisée pour gérer des actifs de grande valeur. Fondamentalement, PancakeSwap (CAKE) a un grand potentiel ; La popularité de ce projet augmente dans le monde entier, mais il existe toujours un niveau d’incertitude.

Analyse technique : 15 $ représentent un niveau de support élevé

Source des données : tradingview.com

PancakeSwap (CAKE) se négocie actuellement autour du niveau de 20 $, mais ce serait un signal de vente fort si le prix tombe en dessous du support de 15 $. Le prochain objectif de cours pourrait se situer autour de 13$ voire 10$ ; Pourtant, si le prix dépasse 25 $, nous avons une voie claire vers 30 $.

résumé

PancakeSwap est une plate-forme décentralisée à faible coût de transaction qui vous permet d’échanger n’importe quel jeton en connectant simplement votre portefeuille. Pour interagir avec cette plateforme, vous devez utiliser des jetons CAKE qui vous permettent de participer à la gouvernance du réseau et de gagner des récompenses en jetons en pariant sur le réseau.

