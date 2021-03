PancakeSwap (CAKE) vise à supprimer une part de la domination de DeFi d’Uniswap

La finance décentralisée est passée au second plan par rapport aux jetons non fongibles au cours du mois dernier, mais cela n’a pas empêché les principaux projets DeFi de développer et d’élaborer des stratégies pour développer leurs écosystèmes et leur part de marché.

Un projet qui a surperformé le domaine ces derniers temps est PancakeSwap (CAKE), le market maker automatisé (AMM) basé sur Binance Smart Chain qui permet aux utilisateurs d’échanger des jetons et de gagner une partie des frais grâce à l’agriculture de rendement.

Volume de trading mensuel sur PancakeSwap. Source: Delphi Digital

Selon un rapport récent de Delphi Digital, plusieurs facteurs ont joué un rôle important pour aider l’écosystème PancakeSwap à se développer ces derniers mois et les analystes prédisent que le protocole continuera d’être un concurrent sérieux d’Uniswap.

Les utilisateurs fuient les frais Ethereum élevés

Quiconque a tenté d’effectuer des transactions sur le réseau Ethereum (ETH) en 2021 aura remarqué la hausse astronomique des frais de gaz qui a été aggravée par la hausse du prix de l’éther.

Frais de gaz Ethereum moyen. Source: Etherscan

Si vous comparez ce graphique des frais de gaz moyens sur Etherum avec le graphique ci-dessus détaillant le volume mensuel des transactions sur PancakeSwap, une corrélation peut être observée entre des frais plus élevés et plus d’activité sur la plate-forme DeFi.

Alors que les frais d’Ethereum montaient en flèche, Binance Smart Chain (BSC) est apparue comme une option viable grâce à de nombreux ponts inter-chaînes et à de faibles coûts de transaction. PancakeSwap est le DEX le plus grand et le plus établi sur le BSC, il bénéficie donc de l’afflux d’utilisateurs et de la grande base d’utilisateurs de Binance.

Les analystes de Delphi Digital ont identifié l’immense écosystème de Binance comme un autre facteur majeur fournissant un coup de pouce à CAKE, car son «vaste effet de réseau» vient du fait qu’il est le «plus grand échange cryptographique qui est généralement le premier choix des commerçants de détail».

Les utilisateurs potentiels peuvent accéder au BSC en retirant simplement leurs jetons de Binance vers un portefeuille pris en charge par BSC.

PancakeSwap pourrait être un « vampire perpétuel »

Delphi Digital a également souligné l’économie symbolique de CAKE comme un facteur important pour sa croissance future.

Contrairement à UNI et SushiSwap (SUSHI), il n’y a pas de limite stricte sur l’offre de jetons CAKE, ce qui donne à la plate-forme la «capacité de perpétuellement mener des attaques ciblées contre les vampires afin d’attirer des liquidités et d’inciter des projets à se lancer sur l’AMM de PancakeSwap.»

Le taux d’inflation hebdomadaire actuel de CAKE est de 3,78%, ce qui est nettement supérieur au taux d’inflation annuel de 2% d’UNI.

Même avec diverses mesures déflationnistes mises en œuvre par les développeurs de CAKE, «l’émission nette est d’environ 1 000 000 de CAKE par semaine – ce qui se traduit par une inflation réelle de 37% par an (ou 0,7% par semaine).»

Selon Delphi Digital, PancakeSwap est conscient de l’apparence des chiffres actuels de l’inflation et l’équipe a annoncé un vote de gouvernance pour modifier le calendrier des émissions avec la possibilité de le laisser tel quel, de le réduire à 23,5 ou 22 CAKE par bloc.

L’option de réduire les émissions à 22 CAKE, soit une diminution de 20%, est actuellement favorisée pour gagner, ce qui réduirait les émissions de CAKE de 1 050 000. Cela aiderait à neutraliser l’inflation tout en permettant au projet de conserver ses capacités d’attaque de vampire à long terme.

CAKE tente de briser au-dessus de la résistance

Les données de Cointelegraph Markets et de TradingView montrent que depuis qu’il a atteint un minimum de 8,30 $ le 28 février, le prix de CAKE a fait plusieurs tentatives pour atteindre un nouveau sommet historique et au moment de la rédaction de cet article, l’altcoin se négocie à 15,63 $.

Graphique CAKE / USDT sur 4 heures. Source: TradingView

Selon les données de Cointelegraph Markets Pro, les conditions du marché pour CAKE sont favorables depuis un certain temps.

Le score VORTECS ™, exclusif à Cointelegraph, est une comparaison algorithmique des conditions historiques et actuelles du marché dérivée d’une combinaison de points de données comprenant le sentiment du marché, le volume des transactions, les mouvements de prix récents et l’activité Twitter. Un test récent du système a abouti à des retours sur investissement pouvant atteindre 1 497% en utilisant des stratégies spécifiques décrites dans le rapport.

Score VORTECS ™ (vert) par rapport au prix du CAKE. Source: Cointelegraph Markets Pro

Comme le montre le graphique ci-dessus, le score VORTECS ™ pour CAKE est passé au vert et a enregistré un 65 le 21 mars, environ six heures avant que le prix ne commence à remonter au cours des quatre prochains jours.

Après la hausse précise initiale du 22 mars, le score VORTECS ™ a continué de grimper et a atteint un sommet de 81 le 25 mars, trois heures avant que le prix ne commence à remonter de 36%.

Le solide soutien de Binance et les faibles frais sur BSC placent PancakeSwap dans une position enviable pour attirer des liquidités supplémentaires des protocoles DeFi basés sur Ethereum, car une solution pratique aux frais de gaz élevés reste insaisissable. Malgré les inquiétudes liées à l’inflation, les analystes ont suggéré de garder un œil sur ce concurrent d’Uniswap alors que la bataille pour la domination de DeFi se poursuit.

Les opinions et opinions exprimées ici sont uniquement celles de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les vues de Cointelegraph.com. Chaque mouvement d’investissement et de trading comporte des risques, vous devez effectuer vos propres recherches lorsque vous prenez une décision.