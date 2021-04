Pancakeswap dépasse Ethereum (ETH) alors que CAKE atteint des records

Échange décentralisé PancakeSwap a enregistré plus de 2 millions de transactions en 24 heures, ce qui a dépassé les 1,55 millions de transactions d’Ethereum sur 24 heures.

L’échange n’a cessé de croître en nombre de transactions quotidiennes, les utilisateurs d’Uniswap (UNI) étant attirés par ses frais de transaction moins chers.

CAKE atteint son point culminant

Au fur et à mesure de sa croissance, le succès s’est étendu à son jeton natif CAKE, qui a récupéré de plus de 30% au cours des dernières 24 heures. Cela a permis au jeton d’atteindre un nouveau niveau de prix record de 28,47 $.

Plus intéressant encore, depuis que le jeton a été introduit en septembre de l’année dernière, il a gagné plus de 7600%, passant d’un minimum de 0,36 $ à plus de 28 $. PancakeSwap fonctionne sur la chaîne intelligente Binance.

Dans le même ordre d’idées, Binance Smart Chain a signalé plus de 6 millions de transactions, car environ 20% de ces transactions ont été exécutées dans la même fenêtre de 24 heures.

Les données de DappRadar montrent que PancakeSwap a été le contributeur le plus élevé, suivi de Midex et Safemoon en deuxième et troisième respectivement.

Concentrez-vous sur les faibles frais de transaction

Chef Hops, co-fondateur de PancakeSwap, a commenté le développement, affirmant que la principale raison du succès récent de la plate-forme est due à la fidélisation des utilisateurs.

Il a ajouté que la communauté de la plateforme a été très favorable. En dehors de cela, l’accent mis par la plate-forme sur un système convivial et les faibles frais de transaction l’ont rendu plus attrayant pour les utilisateurs, a réitéré Hops.

Il a déclaré que la rétention des utilisateurs était très élevée, principalement en raison des faibles frais de transaction de la plate-forme, ce qui rendait difficile pour les utilisateurs de continuer.

Le rapport a également attribué cette décision à une augmentation de l’élan de Safemoon, un jeton BEP-20 sur PancakeSwap.

Safe moon a gagné environ 250000 abonnés sur Twitter en moins d’un mois, ce qui en fait la dernière pièce meme à faire du bruit sur les réseaux sociaux. Certains l’ont même qualifié de nouveau DOGE, car son intérêt et son prix ne cessent d’augmenter.

En ce qui concerne le volume quotidien, seuls Mdex et Uniswap sont en avance sur PancakeSwap parmi tous les échanges décentralisés. C’est le premier projet d’un milliard de dollars jamais lancé sur Binance Smart Chain.