Pancho Uresti !! Joyeux anniversaire – Actualités musicales

Aujourd’hui, nous voulons célébrer un artiste talentueux et l’un des favoris de Music News !

Nous vous présentons aujourd’hui les détails et quelques curiosités de Pancho Uresti, un grand chanteur et auteur-compositeur qui fête son anniversaire aujourd’hui. Restez pour tous les détails ici à Music News.

Il s’avère qu’un jour comme aujourd’hui, le 7 septembre, est né ce joyau qui allait marquer le monde de l’industrie musicale en 1994. Bien sûr, nous ne souffrons pas du Pancho Uresti.

Pancho U est un chanteur, né à Nuevo Laredo et qui a eu des albums qui ont pratiquement tous connu un succès retentissant dans le monde de l’industrie musicale.

Parmi ses grandes chansons et compositions, nous avons, “The good and the bad”, “I am a mess”, parmi d’autres excellentes chansons que nous avons sûrement tous chantées lors d’une soirée autour d’un verre et surtout lorsqu’il s’agit de surmonter cette personne spéciale ou simplement au salaud qui nous a brisé le cœur.

Il convient de mentionner que Pancho Uresti est devenu célèbre dans la musique mexicaine en étant l’un des principaux chanteurs du groupe “Tierra Sagrada”.

Pancho U a vraiment commencé sa carrière solo en 2015 et depuis, il connaît un succès total.

Nous souhaitons un joyeux anniversaire à Pancho Uresti et que le succès continue.