Panchtantra pour les enfants : une start-up lance une série Panchantra basée sur la technologie vocale sur la préparation au Covid-19 pour les enfants

HiVoco, l’application d’éducation et d’apprentissage des technologies vocales, a lancé ce qu’elle dit être la première série d’histoires interactives vocales au monde pour les enfants, appelée Panchtantra Interactive. Les histoires de Panchtantra – une ancienne collection indienne de fables animales interdépendantes en vers et en prose sanskrit, arrangées dans une histoire de cadre – seront utilisées par HiVoco pour enseigner aux enfants le comportement approprié à Covid-19 dans une combinaison de psychologie de l’enfant et de science pandémique.

« Avec la troisième vague de la pandémie qui devrait affecter les enfants jusqu’à 15 ans, les histoires interactives guideront les plus jeunes à adopter de bonnes habitudes d’hygiène de manière critique en les rassurant, en les éduquant et en leur donnant un rôle positif. dans le ménage », a déclaré HiVoco.

Les histoires interactives de Panchtantra incluent des pratiques d’auto-hygiène prescrites médicalement, notamment le lavage périodique des mains, l’utilisation de désinfectants et de désinfectants pour les mains, le port de masques, ainsi que le bien-être mental et émotionnel. “Nous nous concentrons également sur la création d’une banque d’histoires populaires de la mythologie, de l’histoire et de la science pour construire un apprentissage basé sur les valeurs”, a ajouté HiVoco.

HiVoco est une plate-forme audio interactive bidirectionnelle où les enseignants et les conteurs proposent des contenus interactifs et des quiz aux enfants de 4 à 10 ans. HiVoco (Voco signifie Voice Companion) est une plate-forme où les étudiants apprennent à partir de plus de 5 000 questions, leçons et histoires. L’application utilise plusieurs outils de technologie vocale, et la start-up vise à ce qu’au moins 80 % du contenu soit disponible gratuitement pour que les enfants puissent accéder à un contenu de haute qualité et à un apprentissage conversationnel.

Le fondateur de HiVoco, Pritesh Chothani, a déclaré que l’éducation préscolaire est une question de conversations. « Plus ils parlent, écoutent et répondent à ces conversations, plus ils apprennent. C’est le principe de base de HiVoco. Nous voulons que les meilleurs enseignants et conteurs engagent les enfants dans une conversation en tête-à-tête et expliquent les choses les plus complexes. Avec Panchatantra Interactive, nous voulons que les enfants soient au centre des histoires », a-t-il déclaré. « Nous voulons qu’ils apprennent non seulement, mais qu’ils prennent également des décisions dans l’histoire sur le comportement approprié de Covid-19. »

