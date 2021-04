Pandemic Premium: Plutôt que d’augmenter les primes pour créer un tampon pour les réclamations Covid-19, les assureurs maladie devraient améliorer leurs pratiques de souscription

Comme de nombreux assurés n’ont pas renouvelé leurs couvertures à court terme, ils n’ont pas été assurés car la deuxième vague de la pandémie a frappé le pays.

Les compagnies d’assurance maladie semblent se préparer à augmenter à nouveau les primes alors qu’elles s’attendent à une forte augmentation des réclamations liées à Covid-19. Les assureurs ont augmenté les taux de prime l’an dernier après avoir satisfait à certaines normes réglementaires obligatoires. Toute augmentation importante des primes découragera maintenant les gens d’acheter une nouvelle police ou de renouveler les polices existantes. En fait, les ventes de polices d’assurance maladie, y compris celles pour les couvertures spécifiques Covid à court terme – Corona Kavach et Corona Rakshak – qui étaient en hausse après la première vague de la pandémie l’année dernière, ont commencé à baisser avec une baisse du nombre de cas. Comme de nombreux assurés n’ont pas renouvelé leurs couvertures à court terme, ils n’ont pas été assurés car la deuxième vague de la pandémie a frappé le pays.

Selon le Conseil général des assurances, des réclamations liées à Covid d’une valeur de 14 680 crores de roupies ont été faites en mars et, sur ce montant, 7 900 crores de roupies, soit 54%, ont été réglées. Pour être sûr, les primes collectées par toutes les compagnies d’assurance maladie ont augmenté de 13%, à Rs 58 584 crore en FY21. Plus particulièrement, la prime santé au détail a augmenté de 28% d’une année sur l’autre contre 12% en FY20 en raison d’une forte dynamique des ventes de polices Covid-19 à court terme et d’une aversion au risque élevée due à la pandémie. Cependant, l’augmentation des réclamations liées à Covid ne devrait pas faire grimper les primes. Au lieu de cela, les assureurs santé devraient tenir compte de l’inflation médicale pour augmenter les primes une fois tous les 3-4 ans, comme cela a été la norme jusqu’à présent, et adopter de meilleures pratiques de souscription pour maintenir leurs opérations viables. Une augmentation de la couverture des personnes bénéficiant de polices d’assurance maladie complète réduira non seulement le fardeau des dépenses personnelles des assurés, mais générera également des volumes plus élevés pour le secteur.

