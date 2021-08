Pandémie à emporter pour les restaurants : la livraison à domicile est là pour rester

Avant la pandémie, 60% des convives préféraient manger dans des restaurants autonomes AC et franchisés, mais maintenant, près de 50% des convives préfèrent se rendre dans des restaurants gastronomiques et franchisés.

Les restaurateurs devront peut-être élaborer des stratégies de livraison plus pointues, car la livraison à domicile de nourriture est là pour rester. Même si les restrictions induites par la pandémie sont considérablement assouplies à travers le pays, les gens se méfient et les craintes d’une troisième vague pèsent lourd.

Selon une étude récente menée par Economix Consulting Group (ECG), les convives devraient continuer à manger des repas au restaurant à la maison, 61 % des répondants préférant les plats à emporter ou la livraison à domicile après la levée des restrictions. Dans le passé, près de 75 % des personnes interrogées avaient l’habitude de dîner au restaurant. Les femmes au foyer et les professionnels en activité ont démontré le plus grand changement dans leurs préférences vers les plats à emporter et la livraison à domicile avec une part de 57% et 37%, respectivement.

L’enquête a été menée entre le 25 mai et le 18 juin et a impliqué des conversations téléphoniques détaillées de près de 500 personnes interrogées dans un groupe de villes dirigées par Chennai, Bengaluru et Mumbai.

Chennai, qui avait le pourcentage le plus élevé de répondants et jusqu’à 80 % de repas au restaurant avant Covid avec 40 % fréquentant les restaurants trois fois ou plus par mois, a montré une inclinaison limitée à visiter les restaurants après l’assouplissement de la situation. À peine 8% des personnes interrogées ont indiqué qu’elles étaient prêtes à dîner au restaurant une fois que les infections se sont considérablement atténuées, tandis qu’environ 72% avaient l’intention de dîner au restaurant après un minimum de deux mois.

Près de 50 % des convives de Bangalore ont toutefois admis qu’ils étaient très enclins à dîner à l’extérieur une fois que les choses se stabilisaient, soulignant la fatigue de rester à la maison. Reflétant les problèmes de circulation de la ville, 71 % des personnes interrogées ont trouvé que la « proximité du lieu de séjour » était un facteur important lors du choix de l’endroit où dîner. Près de 33% des personnes interrogées à Bangalore expriment désormais leur préférence pour dîner dans de petits restaurants locaux, contre 66% des personnes interrogées qui fréquentaient des restaurants autonomes AC et franchisés avant Covid.

Près de 64 % de Mumbai opteront désormais pour des services de vente à emporter et de livraison à domicile. Environ 21% des personnes interrogées ne prévoient pas de dîner au restaurant dans un avenir immédiat, tandis que 27% souhaitent sortir seulement après quelques mois. Contrairement à la tendance à l’évolution des préférences en matière de restauration, les convives de Mumbai souhaitent cependant continuer à manger dans les restaurants qu’ils fréquentaient pendant la période pré-pandémique.

« Le passage à la livraison à domicile/à emporter est là pour rester. Les restaurants devraient profiter de ce temps pour se concentrer sur l’établissement de la confiance avec les consommateurs, car les convives font preuve d’une extrême prudence dans le choix de l’endroit où manger et commander. Des mesures telles que le renforcement de la présence sur les réseaux sociaux, des techniques de marque et d’emballage innovantes et la sensibilisation aux protocoles d’hygiène et de sécurité suivis dans le restaurant contribueront grandement à combler le déficit de confiance avec les clients », a déclaré Latha Rananathan, fondatrice et PDG d’ECG.

Covid a paralysé le secteur de la restauration, obligeant de nombreux restaurateurs à fermer leurs magasins. Selon les estimations données par le FHRAI, près de 40% des restaurants et hôtels du pays ont fermé définitivement et environ 20% n’ont pas ouvert complètement depuis le premier verrouillage. Les 40 % restants continuent de subir des pertes.

