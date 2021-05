Pandémie Covid-19 et résilience dans la conception des soins de santé

Mitu Mathur, directeur, architectes et planificateurs GPM

Par Mitu Mathur

Le sort de notre infrastructure de soins de santé n’a jamais été mis en évidence auparavant comme par la récente épidémie de la pandémie Covid-19. L’afflux de patients affectés, l’insuffisance des lits de patients, les hôpitaux en sous-effectif et la pénurie de matériel médical ne sont que quelques-unes des préoccupations de la fraternité médicale. Diverses lacunes critiques ont été identifiées dans la conception de nos hôpitaux, qui n’ont pas réussi à fournir suffisamment d’espace pour le nombre croissant de cas et à réduire les possibilités d’infection croisée. Cela a conduit à un besoin accru d’établissements de santé que ni les salles ouvertes ni les capacités plus flexibles ne peuvent répondre, ce qui rend essentiel la réévaluation et la réinvention de nos environnements cliniques. La situation actuelle peut être vue comme une occasion de revigorer les systèmes de santé à travers le pays. Certaines des considérations de conception qui peuvent être adoptées pour y parvenir sont:

Planification spatiale Pour relever les défis de l’infection croisée dans les hôpitaux, il est nécessaire de relooker les espaces qui favorisent une socialisation sûre en créant des zones tampons. Les zones publiques d’attente ou d’administration doivent être placées dans l’espace en premier, suivies par les services OPD et IPD. Les espaces sensibles tels que les USI et les ergothérapeutes doivent être séparés pour assurer une sécurité maximale des patients. Avec chaque zone, le nombre d’individus en contact les uns avec les autres et leur interaction diminue. La planification spatiale doit également minimiser la distance de déplacement entre les espaces fréquemment utilisés et permettre une surveillance visuelle accrue des patients.

Flexibilité dans la conception La flexibilité et la modularité doivent être à l’avant-garde pour rendre nos conceptions hospitalières adaptables et répondre à la charge de patients et d’équipement en forte augmentation. La planification du réseau peut être adoptée pour construire des espaces à longue portée pouvant accueillir le nombre de patients et permettre la flexibilité nécessaire pour faire face aux attentes changeantes des patients, aux nouveaux traitements et aux progrès médicaux.

Systèmes axés sur la technologie Les progrès de la technologie ainsi que le besoin de commandes sans contact ont fait progresser la demande d’une approche technologique axée sur la conception des soins de santé. Des systèmes intelligents d’éclairage, de température et d’autres fonctions du bâtiment peuvent aider à réduire la propagation de l’infection sur ces surfaces très utilisées. Les centres de santé à venir peuvent également intégrer des technologies largement disponibles telles que le chat vidéo et le casque de réalité virtuelle pour aider les patients à rester connectés avec leurs amis et leur famille.

Matériaux de construction antimicrobiens L’utilisation de matériaux moins hospitaliers pour les microbes, comme le cuivre, peut également réduire le risque de transmission de surface. Certains hôpitaux ont déjà éliminé les rideaux de fenêtre, qui peuvent être facilement contaminés, en installant un verre de confidentialité à commutation électronique, communément appelé verre électronique ou verre intelligent – qui peut basculer entre les modes translucide et opaque et est facile à nettoyer.

Zones du personnel L’un des espaces les moins ciblés des hôpitaux, les salles de repos et les aires de repos pour le personnel hospitalier sont aussi importants que les espaces publics pour donner à nos travailleurs de la santé un endroit où se reposer entre des quarts de travail exténuants.

Cliniques mobiles L’un des défis majeurs de la pandémie a été de fournir des services de santé adéquats dans les zones reculées du pays, ce qui a entraîné un mouvement massif de patients touchés vers les grandes villes et une pression inévitable sur les ressources disponibles. Les cliniques numériques portables qui utilisent des technologies de pointe pour minimiser les infections croisées et qui sont faciles à déplacer dans les régions éloignées peuvent être l’une des principales étapes dans cette direction. De plus, nous devons créer des centres de santé plus petits dans plusieurs endroits des villes de niveau II et III pour accueillir les fonctions nécessaires et des installations plus grandes dans des endroits facilement accessibles.

Augmentation des espaces d’isolement – À l’avenir, les hôpitaux auront également besoin de chambres et d’unités dédiées qui pourront être isolées du reste de l’hôpital en cas de pandémie. De plus, des points d’entrée et de sortie séparés vers ces zones peuvent aider à séparer le mouvement des patients et à assurer une transmission minimale.

Prestations de service – Plus important encore, le système CVC doit être modifié pour améliorer la qualité de l’air et assurer un environnement résilient et sûr dans nos hôpitaux.

Si toutes les étapes mentionnées ci-dessus sont essentielles pour assurer la relance de notre infrastructure de soins, il est tout aussi crucial qu’un patient guérisse au milieu d’un environnement naturel. Les conceptions qui intègrent un maximum de lumière naturelle et de ventilation peuvent aider à réduire le temps de récupération d’un patient. L’accent doit également être mis sur la création d’un lien physique et visuel avec la nature, comme les espaces ouverts et les jardins de guérison, qui aident au rétablissement des patients, réduisent le stress et améliorent l’environnement général des soins de santé. Cela a été une priorité dans nos projets à venir, l’Institut national d’Ayurveda, Panchkula, et l’Institut national de médecine Unani, Ghaziabad, où les plans d’aménagement du complexe hospitalier sont développés avec de grands espaces ouverts. La mise à disposition d’espaces verts pour les traitements naturels et de jardins d’herbes offre une expérience de soins rajeunissante pour les patients. En plus de fournir les installations médicales nécessaires, ces instituts agissent également comme des centres de croissance et de progrès pour promouvoir la recherche de pratiques médicales alternatives.

Au fur et à mesure que nous progressons, notre objectif doit être de concevoir des hôpitaux durables et d’améliorer l’efficacité opérationnelle tout en réduisant les coûts de fonctionnement. Le motif est d’évoluer vers un système où les établissements de santé deviennent un catalyseur pour une meilleure santé et favorisent des habitudes saines et le bien-être au sein des communautés. Un lien d’infrastructures de soins de santé qui permet la résilience dans la société. L’épidémie est donc l’occasion d’identifier les lacunes et d’initier des changements positifs dans notre environnement bâti.

(L’auteur est directeur, architectes et planificateurs de GPM. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

