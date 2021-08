Pandémie de coronavirus: au milieu des craintes croissantes d’une troisième vague, Medanta va créer un centre de soins COVID à l’aéroport de Delhi

Le centre serait établi au terminal 2 de l’aéroport de Delhi.

COVID-19[FEMININE: Alors que la pandémie de coronavirus est toujours en cours, les aéroports sont un point d’entrée et de sortie clé, car les voyages nationaux et internationaux restreints sont autorisés en Inde. C’est notamment le cas de l’aéroport de Delhi, qui figure parmi les aéroports les plus fréquentés du pays et constitue donc une zone à haut risque pour les salariés notamment. En conséquence, compte tenu de la gravité de la situation, l’aéroport international de Delhi Limited ou DIAL – qui est un consortium de GMR, Airports Authority of India et Fraport et s’occupe de l’exploitation et de la maintenance de l’aéroport de Delhi – a signé un accord avec l’hôpital Medanta. afin de mettre en place un COVID Care Center à l’aéroport. Le centre serait établi au terminal 2 de l’aéroport de Delhi et devrait être opérationnel début septembre.

La décision a été prise compte tenu des menaces d’une troisième vague de virus, et elle viserait à fournir aux employés et aux membres de leur famille (y compris les enfants) les installations nécessaires au cas où l’un d’entre eux aurait été touché par l’infection.

Selon une déclaration publiée par la direction de l’aéroport, le centre disposerait d’installations à la pointe de la technologie qui permettraient l’isolement, le traitement clinique et le soutien clinique aux cas asymptomatiques, légers et légers à modérés d’infection au COVID-19 parmi les les employés de GMR ou les membres de leur famille jusqu’à ce qu’ils puissent soit être transférés à l’hôpital, soit renvoyés chez eux.

L’accord exige que DIAL s’occupe du fonctionnement quotidien du centre de soins COVID, et tout le soutien médical à cet établissement serait fourni par l’hôpital Medanta. Medanta examinerait la supervision du personnel médical, les protocoles concernant les traitements, le soutien à la microbiologie, la radiologie et la pathologie, les soins aux patients, l’admission des patients gravement malades dans l’établissement de Medanta et l’évacuation d’urgence, entre autres.

Par ailleurs, 15 lits pédiatriques en Unité Haute Dépendance ou HDU, 18 lits HDU pour adultes ainsi que 52 lits d’isolement ont été alloués à l’établissement en cours d’installation à l’aéroport de Delhi. En dehors de cela, des arrangements de 85 concentrateurs d’oxygène ont également été réalisés ici. Des caméras basées sur l’IA pour surveiller les activités à l’intérieur du centre ont également été installées ici avec tous les autres équipements médicaux.

