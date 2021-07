Pandémie de coronavirus : comment ce masque à piles pourrait renforcer la lutte contre le COVID-19

Les masques sont disponibles en ligne à l’achat pour Rs 800 à Rs 1 000 à l’heure actuelle

Masques COVID-19 : Depuis que la pandémie de coronavirus a perturbé le fonctionnement de l’année dernière, les masques sont devenus les nouvelles normes et des produits essentiellement essentiels. Et ils sont maintenant d’autant plus importants compte tenu de la menace imminente de la troisième vague. À un moment aussi critique, la Sunandan Divatia School of Science (SDSOS) de l’Université NMIMS de Mumbai a développé un masque réutilisable – le TP 100 – qui peut fonctionner sur batterie et peut fournir une protection contre les agents pathogènes humains en suspension dans l’air. Dans un communiqué, le collège a déclaré que si les masques ordinaires offrent une protection contre les aérogels et les particules de poussière, ils ne sont pas très efficaces en ce qui concerne les agents pathogènes humains.

Conçu par le doyen du SDSOS, le Dr Neetin Desai et le boursier postdoctoral Dr Vrushali Joshi, le masque peut être utilisé en toute sécurité même en utilisant des téléphones portables ou des écouteurs, indique le communiqué, ajoutant que le masque est non seulement réutilisable mais respectueux de l’environnement car il peut remplacer 240 masques ordinaires et auto-stérilisants.

Financial Express Online a appris du Dean Dr Desai que le masque peut être utilisé pendant une période allant jusqu’à huit à 10 mois et que la batterie peut durer jusqu’à six à huit mois, après quoi elle peut être remplacée. La batterie est installée à l’intérieur du masque et l’unité à l’intérieur est séparable. L’utilisateur pourrait retirer la housse extérieure, la laver et la réutiliser. La couverture extérieure peut durer jusqu’à huit à 10 mois, ce qui signifie que toute personne sortant de chez elle peut utiliser ce masque quotidiennement pendant 8 à 10 mois, à condition que la couche extérieure du masque soit lavée fréquemment.

Le Dr Desai a également expliqué comment le masque serait capable de lutter contre les agents pathogènes. Le masque à piles contient une maille de cuivre à l’intérieur qui agit comme un purificateur ainsi qu’un auto-stérilisateur, et le filtre en cuivre a un courant d’environ 3 volts qui est minime et ne nuit pas à la peau humaine. Comme la plupart des agents pathogènes ont une charge négative sur eux, ils sont attirés par le treillis en cuivre et dès qu’ils entrent en contact avec le treillis, le virus et les bactéries sont neutralisés.

Les masques sont disponibles en ligne à l’achat pour Rs 800 à Rs 1 000 à l’heure actuelle, et la technologie du masque a été transférée par SDSOS à Milton Group of Pharma pour la production commerciale. La société a commencé la production à grande échelle des masques et ils entreraient bientôt sur le marché physique, a déclaré NMIMS.

