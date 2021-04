Pandémie de coronavirus: existe-t-il une stratégie de vaccination?

S’il n’avait pas été Premier ministre, disaient-ils, nous n’aurions pas pu empêcher Covid-19 de tuer des millions d’Indiens.

Deux questions d’abord. Qui est à blâmer pour notre pénurie alarmante de vaccins? Pourquoi n’ont-ils pas déjà été renvoyés pour négligence criminelle? Cela dit, permettez-moi honnêtement d’admettre que dans cet espace même il y a un mois, j’ai écrit que notre gouvernement nous avait aidés à faire face à la pandémie sans douleur. Mea culpa. Non seulement pour avoir parlé trop tôt, mais aussi pour avoir fait partie de ceux qui n’ont jamais exhorté nos scientifiques et épidémiologistes à analyser sérieusement pourquoi le taux de mortalité était resté si bas en Inde alors que les pays dotés de bien meilleurs services de santé publique avaient vu des taux de mortalité aussi élevés.

C’est ce faible taux de mortalité qui a causé une insensée complaisance à s’installer sur nous et cela a donné aux fidèles de Narendra Modi une chance de lui chanter des hymnes et de lui donner le crédit de «sauver l’Inde». S’il n’avait pas été Premier ministre, disaient-ils, nous n’aurions pas pu empêcher Covid-19 de tuer des millions d’Indiens. Modi a accepté les hommages comme il le fait toujours et est devenu si complaisant qu’il a déclaré avant le Festival des vaccins de la semaine dernière que nous avions «vaincu» la pandémie l’année dernière sans vaccinations. Nous l’avons fait, se vantait-il, alors qu’il n’y avait même pas le scintillement d’un vaccin à l’horizon. Il a parlé trop tôt et ne semble pas avoir remarqué qu’aux États-Unis et au Royaume-Uni le retour à une normalité presque totale a commencé car près de la moitié de la population a déjà été vaccinée.

Son gouvernement a plutôt montré un tel dédain pour les vaccinations qu’il n’a même pas pris la peine de commander suffisamment de fournitures pour se rapprocher de suffisamment pour qu’au moins la moitié de la population indienne soit vaccinée. Dans un article très perspicace la semaine dernière, Naushad Forbes, ancien président de la CII (Confédération des industries indiennes), a déclaré cela. «En janvier 2021, l’Inde a approuvé ses premiers vaccins à utiliser. Le Ken Nutgraf nous dit qu’entre juillet 2020 (avant que les vaccins aient passé les tests) et janvier 2021, les États-Unis ont commandé (et payé) plus de 600 millions de doses. C’est pour une population de 300 millions d’habitants. Au cours de la même période, l’Inde a commandé 11 millions de doses, pour un pays de 1 300 millions d’habitants. »

Si les hommes qui composent le groupe de travail du gouvernement indien sur la vaccination ont le moindre sens de l’honneur, ils devraient accepter le blâme et démissionner. Comme ils n’ont montré aucun signe de le faire, ils doivent être limogés et remplacés par des personnes qui peuvent aider l’Inde à rattraper son retard. Il est honteux qu’un pays dont on pense qu’il produit plus de 60% des vaccins dans le monde en manque. Il nous faudra de très nombreux mois avant de pouvoir rattraper les pays qui ont sagement compris il y a longtemps que la seule façon de gagner contre cette terrible pandémie est de vacciner le plus de personnes possible. Cela devra commencer à se produire maintenant sur un pied de guerre.

Ce qui est inquiétant, c’est que malgré les files d’attente devant les hôpitaux, les centres de vaccination, les crématoires et les cimetières, l’horreur de ce qui se passe ne semble pas avoir affecté le gouvernement Modi. Pourquoi des millions de personnes sont-elles encore autorisées à assister à des rassemblements électoraux dans l’interminable élection au Bengale? Pourquoi les pèlerins sont-ils autorisés à voyager en grand nombre à Vaishno Devi? Pourquoi le Kumbh Mela a-t-il été autorisé à aller de l’avant? Et pourquoi les élections municipales se déroulent-elles dans l’Uttar Pradesh alors que le plus peuplé de nos États montre des signes de flambée effrayante? Les images de rangées de bûchers funéraires qui sont devenues virales sur les réseaux sociaux la semaine dernière sont terrifiantes.

Dans le Maharashtra, d’où j’écris cet article, il y a maintenant un verrouillage qui est appelé par euphémisme un «couvre-feu janata», et au moment où il sera levé à la fin de ce mois, de nombreuses petites entreprises auront fermé pour de bon. Heureusement, cette fois-ci, les travailleurs migrants qui ont à nouveau perdu leur emploi dans les villes peuvent au moins obtenir des trains pour retourner dans leurs villages. Mais les dommages que ce verrouillage fait à l’économie sont incalculables. Les verrouillages nuisent toujours plus à l’économie que la pandémie, mais cette mesure désespérée semble avoir été prise parce que les hôpitaux manquaient d’oxygène, de médicaments, de médecins et de lits.

Il y a des signes que cela se produit à Delhi et dans les villes du pays. Qui devrions-nous blâmer pour que les choses soient arrivées à ce stade? Ces hauts fonctionnaires du gouvernement indien à qui nous avons confié nos vies ne devraient-ils pas se manifester et accepter leurs responsabilités? Pourquoi le premier ministre est-il silencieux à un moment où il devrait diriger depuis le front? Son gouvernement a levé les restrictions sur l’importation de vaccins étrangers, mais quelqu’un doit prendre la responsabilité de veiller à ce qu’ils soient facilement accessibles à ceux qui sont prêts à les payer, et pour ceux qui ne peuvent pas se permettre des vaccins coûteux, le gouvernement peut aider. en puisant dans le fonds CARES du Premier ministre et dans le crore de Rs 35 000 mis de côté pour les vaccinations dans le budget national de cette année.

Le plus important de tous est que le gouvernement indien nous dise quand il s’attend à ce que suffisamment de vaccins soient disponibles pour chaque Indien qui souhaite les prendre. Ce n’est que lorsque cela se produira que la panique et l’hystérie qui se répandent à travers le pays commenceront à s’estomper. L’une des principales raisons du climat actuel d’anxiété et de peur est que les gens ordinaires sentent que le gouvernement a perdu le complot.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.