Pandémie de coronavirus: le Centre classe Delta Plus comme variante préoccupante, émet un avis aux États touchés

Mardi, le secrétaire à la Santé de l’Union, Rajesh Bhushan, avait déclaré que la variante avait été détectée dans pas moins de 22 échantillons dans six districts de l’Inde.

Variante Delta Plus : La variante Delta Plus du SRAS-CoV-2 a été classée comme variante préoccupante par le ministère de la Santé et du Bien-être familial de l’Union, et les trois États où la variante a été détectée ont été invités à prendre des mesures de confinement rapide dans des grappes ayant le présence de la variante. Un consortium de 28 laboratoires du ministère, appelé INSACOG, a été impliqué dans le séquençage du génome et a déclaré mardi au Centre que cette souche de coronavirus avait trois aspects inquiétants – l’un étant une transmissibilité accrue, le second étant la capacité de se lier aux récepteurs des cellules pulmonaires. d’une manière plus forte, et le dernier étant la réduction potentielle de la réponse des anticorps monoclonaux, selon un rapport publié dans IE.

Cette souche est une proche parente de la variante Delta qui a déjà fait des ravages en Inde lors de la deuxième vague du coronavirus. Cette souche présente également une mutation dans la région de la protéine de pointe du virus à ARN, ce qui la rend potentiellement plus transmissible.

Suivez les mises à jour en direct sur le coronavirus ici

Mardi, le secrétaire à la Santé de l’Union Rajesh Bhushan avait déclaré que la variante avait été détectée dans pas moins de 22 échantillons dans six districts de l’Inde, 16 ayant été trouvés collectivement à Jalgaon et Ratnagiri du Maharashtra, et le reste étant trouvé dans deux districts chacun de Kerala et Madhya Pradesh, ajoute le rapport. Cependant, le Centre espérait adopter une approche prudente afin que cela n’augmente pas de manière significative, a-t-il ajouté.

Bhushan a également partagé que neuf autres pays avaient détecté la présence de la variante – les États-Unis, le Portugal, le Japon, la Suisse, le Royaume-Uni, la Chine, la Russie, le Népal et la Pologne. Si la transmissibilité ou la virulence d’une variante est élevée, elle est alors classée comme variante préoccupante, a expliqué le secrétaire de l’Union.

Le ministère de l’Union a conseillé aux secrétaires en chef du Maharashtra, du Kerala et du Madhya Pradesh de travailler immédiatement à la mise en place de mesures de confinement, ainsi qu’à l’amélioration du suivi, des tests et de la vaccination dans les grappes et les districts où la variante a été trouvée. Les États ont également reçu l’ordre d’envoyer rapidement des échantillons adéquats de personnes testées positives aux laboratoires de l’INSACOG pour une étude plus approfondie.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.