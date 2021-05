Pandémie de santé mentale | Blog sur les trous de mémoire ⋆ 10z viral

Martin Armstrong

10 mai 2021

Il y a ce que beaucoup de psychologues appellent le Pandémie de l’ombre. La dépression chez les adolescents est répandue. Ils ne peuvent pas faire face aux verrouillages, et il n’y a aucune considération pour leur santé mentale venant du Fauci, pas moins des politiciens ou de ceux qui tirent leurs ficelles comme Schwab et Gates. le Clinique Mayo a averti: «Pendant la pandémie de coronavirus 2019 (COVID-19), vous pouvez ressentir de l’anxiété, de la peur, de la frustration, de la tristesse et de la solitude – au point que ces sentiments deviennent constants et accablants.» Ce sont les pressions qui mènent au suicide. le Bibliothèque nationale de médecine a écrit:

«De multiples éléments de preuve indiquent que la pandémie de maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) a des effets psychologiques et sociaux profonds. Les séquelles psychologiques de la pandémie persisteront probablement pendant des mois et des années à venir. »

Tel est le problème lorsque la politique est impliquée dans la médecine, car quelle que soit la vérité, les politiciens ne peuvent pas admettre maintenant qu’ils sont coupables d’avoir adopté des verrouillages. Il y a eu une augmentation spectaculaire du nombre de personnes envisager le suicide. Les adolescents voient leur avenir disparu et plus de 3 millions ont abandonné leurs études. De nombreux adultes ont tout perdu, de leur emploi à l’idée même de prendre leur retraite. J’ai entendu des gens de l’industrie du transport aérien, de la banque et de l’hôtellerie. Ils ont perdu leur avenir. Les serveuses ont perdu leurs revenus et n’ont pas pu reprendre l’école. La destruction déclenchée par nos si honorables politiciens qui imposent des restrictions pour plaire à ceux qui tirent les ficelles d’en haut n’est pas au-delà de la croyance.

Ces politiciens de carrière qui ont défendu les verrouillages sont engagés dans plus que la simple corruption et la cupidité – ils s’engagent dans la destruction de notre civilisation et des crimes contre l’humanité. Lorsque nous avons des cycles de panique en politique en 2022 et 2024, nous sommes confrontés à un combat sérieux pour nos vies qui n’est pas apparu depuis le 18ème siècle lorsque les gens se sont levés pour renverser la monarchie. Nous avons simplement remplacé le roi par des ministres qui votent selon le plus offrant.